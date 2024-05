Un nouveau film La Momie serait en préparation, un retour aux sources pour la franchise ?

Selon de récentes rumeurs, un nouveau film La Momie serait en développement, la franchise ayant apparemment décidé de revenir aux origines qui ont fait son succès par le passé.

En remportant l’Oscar du meilleur acteur l’année dernière pour son rôle dans The Whale, l’acteur Brendan Fraser est ainsi revenu sous le feu des projecteurs, relançant au passage une question qui taraude beaucoup de personnes depuis un bon moment : quid d’un quatrième film La Momie ?

En effet, de nombreux fans de la franchise espèrent encore et toujours pouvoir retrouver le désormais célèbre Rick O’Connell et sa compagne Evelyne (de préférence celle interprétée par Rachel Weisz qui, on le rappelle, avait été remplacée par Maria Bello dans le dernier volet de la trilogie, à savoir La Momie : La Tombe de l’empereur Dragon) pour une dernière aventure.

Malheureusement pour eux, il semblerait que la franchise ait d’autres plans en tête. C’est en tout cas que qu’a récemment suggéré DanielRPK, l’insider ayant alors révélé qu’un préquel serait apparemment en préparation chez Universal Pictures.

Wes Tooke, connu notamment pour Colony ou encore Midway (2019), serait en charge du scénario, mais la question de savoir qui va réaliser le film ou même jouer dedans reste encore incertaine à ce stade.

Croyez-le ou non, La Tombe de l’empereur Dragon (2008) n’était pas censé être le dernier volet des aventures de Fraser et compagnie. Une suite avait déjà été approuvée, mais elle a finalement été annulée en 2012 en faveur d’un reboot.

Dark Universe

Un reboot de la franchise qui a ainsi donné naissance à un film désormais tristement célèbre, à savoir La Momie (2017) avec Tom Cruise, et qui est à ce jour l’un des échecs les plus notables de la star hollywoodienne. Ce film devait également lancer le “Dark Universe” d’Universal Pictures, mais le projet sera finalement annulé par le studio.

La saga est restée en suspens depuis, mais Fraser et le réalisateur Stephen Sommers (qui n’était que producteur sur le troisième volet) avaient déjà exprimé leur intérêt pour un nouveau film par le passé.

“C’est une question en suspens depuis un certain temps maintenant. Je ne suis pas opposé à l’idée, je ne connais pas d’acteur qui ne veuille pas de travail”, avait déclaré Fraser à Deadline en janvier 2023. Quelques mois auparavant, l’acteur avait également déclaré ceci dans une interview avec Variety : “Je ne sais pas comment cela pourrait fonctionner. Mais je serais ouvert à l’idée si quelqu’un trouvait le bon concept.”

De son côté, Sommers est lui aussi partant, mais à une condition : le film doit se dérouler en Égypte. “C’est juste mon opinion personnelle, mais c’est ça. J’adore les films d’aventure. Donc oui, si je fais un troisième film La Momie, il doit se dérouler en [Égypte]. Je ne sais pas quel pourcentage, je devrais y réfléchir, mais oui, il doit avoir cette ambiance,” a-t-il déclaré à SYFY WIRE en avril 2024.

En attendant, voici notre sélection des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.