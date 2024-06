Le trailer de Venom 3 laisse les fans perplexes quant au “crossover” avec le MCU

La bande-annonce de Venom 3 a semé la confusion parmi les fans, et notamment à cause d’une apparition en caméo, qui a suscité des questions sur un éventuel crossover inattendu avec le MCU.

Cela fait maintenant trois ans que Tom Hardy et son extraterrestre symbiotique n’ont pas illuminé le grand écran, mais tout cela va changer avec l’arrivée du troisième volet de la saga Venom dans les salles de cinéma cet automne.

Signant officiellement la fin de la trilogie, le dernier film de la franchise, intitulé Venom : The Last Dance, est censé faire exactement ce que son titre suggère, à savoir offrir un ultime rodéo à Eddie Brock et son Symbiote. Mais après la diffusion de la bande-annonce par Sony, les fans ne savent plus vraiment quoi penser.

En effet, l’apparition de Chiwetel Ejiofor a surpris de nombreux fans, certains se demandant alors si un crossover avec le Marvel Cinematic Universe (MCU) pourrait être en préparation. Car le fait est que l’acteur britannico-nigérian a déjà un rôle chez Marvel Studios, ayant incarné le Baron Mordo dans Doctor Strange (2016) et sa suite de 2022, intitulée Doctor Strange in the Multivers of Madness.

“Donc, la bande-annonce montre que le symbiote laissé dans le MCU n’a jamais été laissé dans le MCU ?” lit-on dans un commentaire sur la bande-annonce publiée sur la chaîne YouTube de Sony Pictures Entertainment, tandis qu’un autre répond : “C’est ce que j’essaie de comprendre, mec. Ça n’a aucun sens pour moi.”

Dans les comics Marvel, le Mordo de la Terre-92131 avait essayé de libérer le démon maléfique Dormammu en utilisant une sonde contenant le symbiote Venom, qui a fini par tomber entre les mains d’Eddie Brock en personne.

Bien qu’on puisse voir Eddie entrer dans le MCU dans la scène inter-générique de Venom : Let There Be Carnage (2021), la trilogie en elle-même ne fait techniquement pas officiellement partie du MCU.

“Puisque Chiwetel Ejiofor a joué le Baron Mordo dans Doctor Strange et un variant dans Multiverse of Madness, il doit jouer un autre variant dans Venom : The Last Dance puisque Let There Be Carnage et No Way Home ont établi que Venom fait partie du Marvel Comedic Multiverse.

N’EST-CE PAS ?!?”

Un détail considéré comme étant problématique, et que les fans avaient déjà pointé du doigt par le passé. Un autre fan a convenu : “Si le symbiote est dans le MCU, alors comment le poursuivent-ils dans son univers ? C’est fou, mec.”

Un autre a tenté d’expliquer tout cela, déclarant alors ceci : “Eddie n’a laissé qu’un petit morceau du symbiote dans le MCU, pas l’ensemble.”

Mais en plus d’être une potentielle intrigue pour Venom : The Last Dance, certains fans pensent également que cela pourrait être une partie majeure de Spider-Man 4, en témoigne cette publication sur Reddit.

“Est-ce que vous pensez que Karl Mordo pourrait être le point central de l’intrigue qui permet à Spider-Man de récupérer le symbiote Venom et de devenir le Spider-Man symbiotique ?” lit-on dans un post. “Parce que je pense que ce serait une raison majeure pour que Karl Mordo cible Spider-Man, étant donné qu’il est la raison pour laquelle le sort d’amnésie de Doctor Strange a mal tourné.”

Tout cela reste à voir, mais le synopsis officiel de Venom : The Last Dance est le suivant : “Eddie et Venom sont en cavale. Chacun est traqué par ses semblables et alors que l’étau se resserre, le duo doit prendre une décision dévastatrice qui annonce la conclusion des aventures d’Eddie & Venom.”

La date de sortie de Venom : The Last Dance est prévue pour le 30 octobre 2024. En attendant, découvrez d’autres films de super-héros à venir, comme par exemple Spider-Man 4, mais aussi Deadpool & Wolverine, ou encore Kraven the Hunter.