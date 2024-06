L’histoire d’amour entre Colin et Pénélope a eu droit à son grand final, mais la série Netflix n’en a pas terminé : on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 4 de La Chronique des Bridgerton.

Dès les débuts de La Chronique des Bridgerton sur Netflix, la créatrice de la série Shonda Rhimes a affirmé vouloir adapter chacun des romans de Julia Quinn, un vœu régulièrement renouvelé au fil des saisons. Car la production a très vite séduit son public, poussant le géant du streaming à lui offrir des suites et des spin-offs.

C’était au tour de Colin de briller dans la troisième saison, mais la famille Bridgerton est encore vaste et compte de nombreux enfants en âge de trouver leur âme sœur et se marier. Et si de nombreux indices ont pu être relevés par les fans, les paris restent ouverts quant à ce qui attend les spectateurs : la saison 4 est-elle confirmée ? Si oui, quand sortira-t-elle et sur qui se penchera-t-elle ? On vous dit tout ce qu’on sait sur l’avenir de la série La Chronique des Bridgerton.

Sommaire

Y aura-t-il une saison 4 de La Chronique des Bridgerton ?

Oui, il y aura une saison 4 de La Chronique des Bridgerton : Netflix a confirmé officiellement en 2021 le développement des saisons 3 et 4.

netflix

Le géant du streaming avait alors annoncé avoir approuvé les deux saisons pour qu’elles sortent l’une après l’autre : maintenant que la troisième est terminée, il ne reste plus qu’à patienter pour obtenir de nouvelles informations sur la quatrième, notamment sur son personnage principal.

Dans une interview avec Variety, la créatrice Shonda Rhimes a confirmé que l’objectif de Netflix était bien d’adapter les histoires des huit livres écrits par Julia Quinn. Une affirmation sur laquelle la productrice Betsy Beers a rebondi : “Je serai une petite vieille qui peine à mâcher, mais nous nous assurerons qu’il y ait du Bridgerton pour tous ceux qui aiment ça.“

À ce stade, rien ne permet de savoir dans quelle mesure la série sera fidèle aux romans. Car la saison 3 a apporté plusieurs changements à l’histoire de Pénélope ou encore pour le futur arc narratif de Francesca.

Quand sortira la saison 4 de La Chronique des Bridgerton ?

La saison 4 de La Chronique des Bridgerton n’a pas encore de date de sortie, et il faudra malheureusement attendre au moins deux ans avant d’espérer retrouver l’emblématique famille sur Netflix.

netflix

La franchise Bridgerton a toujours mis plus ou moins deux ans à sortir ses suites : la saison 1 était diffusée fin décembre 2020, quand l’histoire de Kate et Anthony dans la saison 2 était partagée plus de deux ans plus tard, en mars 2022.

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton a apporté un peu de changement dans son planning, se découpant alors en deux parties : la première est sortie le 16 mai 2024, la seconde un mois plus tard, le 13 juin.

Et la confirmation en amont de la saison 4 ne changera rien au temps nécessaire pour sa création. Lors d’une interview pour The Hollywood Reporter, la showrunner Jess Brownell a en effet expliqué qu’il fallait compter un bon moment entre chaque saison : “Nous nous efforçons de sortir les saisons plus rapidement, mais il faut huit mois pour le tournage, avant de passer au montage et au doublage dans chaque langue. Et l’écriture prend aussi beaucoup de temps, nous sommes donc plutôt sur un rythme de deux ans, et même si nous faisons de notre mieux pour accélérer, ça restera dans cette fourchette.“

À tous ces délais s’ajoutent les nombreux détails qui fourmillent dans chaque saison : les décors soigneusement choisis ou encore les musiques s’amusant à reprendre des hits contemporains pour les transposer dans un style plus classique demandent beaucoup de temps à la production.

Quant aux perruques de la reine, toutes plus uniques les unes que les autres, elles comptent parmi les travaux demandant le plus de minutie dans la série. Golda Rosheuvel, l’actrice de la reine Charlotte, a révélé que la coiffe des cygnes en mouvement dans l’épisode 4 de la saison 3 avait demandé deux années de travail pour être achevée !

Qui figurera au casting de la saison 4 de La Chronique des Bridgerton ?

Les fans peuvent s’attendre à ce que les principaux membres du casting, tels que Ruth Gemmell, Florence Hunt et Will Tilston, reviennent pour la saison 4 de La Chronique des Bridgerton.

netflix

Retrouvez ci-dessous le casting détaillé auquel on peut s’attendre dans la suite de Bridgerton :

Ruth Gemmell dans le rôle de Violet Bridgerton

Jonathan Bailey dans le rôle d’Anthony Bridgerton

Simone Ashley dans le rôle de Kate Sharma

Hannah Dodd dans le rôle de Francesca Bridgerton

Nicola Coughlan dans le rôle de Penelope Bridgerton

Luke Newton dans le rôle de Colin Bridgerton

Claudia Jessie dans le rôle d’Eloise Bridgerton

Luke Thompson dans le rôle de Benedict Bridgerton

Golda Rosheuvel dans le rôle de la Reine Charlotte

Adjoa Andoh dans le rôle de Lady Danbury

Florence Hunt dans le rôle d’Hyacinth Bridgerton

Will Tilston dans le rôle de Gregory Bridgerton

Hugh Sachs dans le rôle de Brimsley

Quant aux acteurs de la saison 1, Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page, ils ont quitté la série après avoir estimé que les histoires de leurs personnages, Daphne et Simon, étaient terminées.

Anthony et Kate sont donc les chefs de la maison Bridgerton et restent des personnages récurrents dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Et il semble que Simone Ashley et Jonathan Bailey ne soient pas prêts à dire au revoir à leurs personnages.

“Johnny et moi, nous adorons nos personnages, Kate et Anthony, ainsi que leur relation et ce qu’ils représentent pour la série“, a ainsi déclaré Simone Ashley auprès de People, avant de préciser : “Nous ferons notre possible pour que nos emplois du temps concordent.“

Comment la saison 3 de La Chronique des Bridgerton prépare à la saison 4

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton a laissé entrevoir une piste plus solide que les autres pour la suite d’un de ses personnages : le rôle principal pourrait bien revenir à Benedict.

liam daniel/netflix

Le jeune homme ne semble pas intéressé à l’idée de se marier, mais les derniers épisodes lui ont permis de se découvrir un peu plus sur le plan des sentiments. L’intérêt de Benedict pour la veuve Lady Tilley Arnold l’a aussi amené à aller explorer un peu plus ses préférences en termes de partenaires.

Et la showrunner a évoqué l’arrivée prochaine d’un personnage qui pourrait changer la donne concernant l’arc narratif de Benedict : Sophie serait bien prévue au programme. Or, la jeune femme n’est pas n’importe qui, puisque c’est sur elle que le gentleman jette son dévolu dans les romans de Julia Quinn.

Benedict pourrait toutefois partager la vedette avec quelqu’un d’autre, comme l’a suggéré Brownell dans une interview pour The Wrap. La showrunner a expliqué mettre en place “de nombreux fils conducteurs différents qui pourraient permettre d’avoir plusieurs protagonistes dans la saison 4“

Du côté de Francesca, un rebondissement pourrait également provoquer un revirement concernant son couple avec John Stirling : sa rencontre avec Michaela Stirling, variante féminine de Michael Stirling dans les livres.

Quant à Éloïse, si des théories semblaient aller dans son sens, la showrunner de La Chronique des Bridgerton a finalement calmé les ardeurs des fans (toujours dans son interview pour The Wrap) : “Il est tout à fait possible qu’elle soit plus ouverte à l’idée de rencontrer l’amour plus tard, mais il y a encore du boulot avec elle pour qu’elle soit enfin prête.“

Les trois saisons de La Chronique des Bridgerton sont intégralement disponibles sur Netflix. Vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.