La saison 3 de Bridgerton écrase tous les records de la série Netflix

Colin et Pénélope ont visiblement enchanté les abonnés Netflix : la saison 3 de La Chronique des Bridgerton a réalisé des scores complètement fous pour son démarrage sur la plateforme de streaming.

L’histoire d’amour entre Pénélope et Colin était attendue avec impatience par les fans, car elle mijotait depuis la première saison. La première partie de leur histoire est sortie le 16 mai 2024 et a officiellement atteint les 45,1 millions de vues sur Netflix lors de son week-end de démarrage.

Des chiffres d’audience qui n’avaient encore jamais été atteints, par aucune saison de La Chronique des Bridgerton. En effet, Variety a fait ses propres calculs et révélé que la saison 2 n’avait atteint qu’environ 22,7 millions de vues. Quant aux statistiques de la saison 1, les informations ne sont pas facilement disponibles, mais la deuxième saison avait vraisemblablement surpassé la première, grâce à sa romance entre Kate et Anthony.

Le succès de la série est impressionnant, d’autant plus que la saison 3 a été divisée en deux parties. Quant aux 45,1 millions de vues, elles ont été calculées après seulement quatre jours de la sortie de la saison. De tels chiffres après seulement quatre épisodes sont donc particulièrement impressionnants, mais il est encore difficile de prédire ce qu’il adviendra du score de la série une fois la partie 2 disponible sur la plateforme de streaming.

Il faut dire que l’histoire d’amour entre Pénélope et Colin était teasée depuis longtemps, et a donc généré de nombreuses attentes. Ce qui n’était pas forcément le cas pour les précédents personnages, comme Daphné et Anthony.

L’amour discret et timide de Pénélope Featherington pour Colin Bridgerton n’est pas non plus le seul élément intéressant du personnage : car la demoiselle est également Mrs Whistledown, la narratrice de la série mais surtout commère en chef de la haute société.

La partie 1 de la saison 3 se terminait sur la concrétisation des espoirs de Pénélope envers Colin. Mais les teasers de la suite de La Chronique des Bridgerton suggèrent de nouvelles péripéties pour le jeune couple : rendez-vous en juin pour découvrir la suite de La Chronique des Bridgerton.

