Stranger Things Saison 5 : Tout ce qu’on sait sur le chapitre final de la série Netflix

Le tournage de la saison 5 de Stranger Things a déjà commencé : on vous dit tout ce qu’on sait sur ce prochain chapitre de la série à succès estampillée Netflix, des détails de l’intrigue à son casting, en passant par les premières images.

Véritable phénomène mondial, la série Stranger Things a fortement contribué à l’installation de Netflix à ses débuts dans le paysage du streaming de nombreux pays. Jouant sur la nostalgie des années 80 et les frissons de l’horreur, la création des frères Duffer a très vite trouvé son public, au point de renouveler l’histoire dans plusieurs saisons.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malgré ce succès, la cinquième saison sera aussi la dernière. Il va sans dire que pour offrir un départ en beauté à ses personnages, Netflix fera les choses en grand. Fenêtre de sortie, intrigue, premières images ou encore casting, on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 5 de Stranger Things.

Sommaire

Y a-t-il une fenêtre de sortie pour la saison 5 de Stranger Things ?

Aucune fenêtre de sortie n’a encore été confirmée pour la saison 5 de Stranger Things. Mais on sait que le tournage a commencé en janvier 2024, et que la série n’est pas censée revenir avant 2025.

Dans une interview de mars 2023 avec Collider, David Harbour avait initialement laissé entendre que la saison 5 de la série devait commencerson tournage au milieu de 2023 : “Nous allons entrer dans la saison cinq. J’ai encore quelques mois pour m’entraîner. Nous commençons à tourner en juin, et ce sera la dernière saison.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu : avec les grèves des acteurs et scénaristes, la production a pris du retard. Il aura donc fallu attendre le 8 janvier pour que le tournage soit enfin lancé, comme annoncé dans une publication de Netflix, qui avait dévoilé la première image de casting.

D’après certains tweets en coulisses de la saison 5, il semble que les spectateurs puissent s’attendre à huit épisodes en tout, mais leur durée n’a pas été dévoilée. Il va de soi que l’information est à prendre avec des pincettes : elle n’a pas encore été confirmée par Netflix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Casting de la saison 5 de Stranger Things

netflix

Jusqu’à présent, tout indique que la plupart des acteurs principaux devraient revenir pour la saison 5. Ce qui inclut :

Millie Bobby Brown dans le rôle d’Eleven

Finn Wolfhard dans le rôle de Mike

Caleb McLaughlin dans le rôle de Lucas

Gaten Matarazzo dans le rôle de Dustin

Noah Schnapp dans le rôle de Will

Natalia Dyer dans le rôle de Nancy

Joe Keery dans le rôle de Steve

Charlie Heaton dans le rôle de Jonathan

Maya Hawke dans le rôle de Robin

Winona Ryder dans le rôle de Joyce

David Harbour dans le rôle de Hopper

Bien qu’il soit probable que Sadie Sink incarne à nouveau Max, la jeune fille étant toujours dans le coma à la fin de la saison 4, rien ne dit de quelle manière elle apparaîtra.

Pour ce qui est des petits nouveaux, la saison 5 viendra ajouter un nom iconique au casting de Stranger Things avec Linda Hamilton, alias Sarah Connor dans la franchise Terminator. Pour l’instant, son rôle n’est pas connu.

Mais tout ce beau monde ne sera pas à l’abri d’un coup du sort. Comme l’a très bien expliqué Maya Hawke (Robin) auprès de Rolling Stone : “c’est la dernière saison, donc des gens vont probablement mourir.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Intrigue de la saison 5 de Stranger Things : de quoi parlera le chapitre final ?

La saison 5 devrait aborder davantage de points concernant le Monde à l’envers, à en croire une interview des frères Duffer pour Variety.

Les créateurs on en effet évoqué son folklore et indiqué que les réponses à de nombreuses questions sur cet univers miroir seraient aussi “les vraies fondations de la saison 5“.

Les frères Duffer sont en tout cas certains d’une chose : la fin, comme ils l’ont indiqué à SFX. “Il est toujours possible qu’elle change, mais ça reste peu probable, car c’est celle qui semble la plus juste. Elle semble aussi inévitable. Une fois que vous l’avez découverte, vous vous dites que oui, c’était comme ça et pas autrement.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les showrunners paraissent d’ailleurs particulièrement satisfaits de leur conclusion. Au point d’affirmer fièrement auprès de The Hollywood Reporter avoir réussi à arracher des larmes aux dirigeants de Netflix avec la première lecture de scénario. “J’y ai vu un bon signe,” a ainsi estimé Matt Duffer, avant d’ajouter en plaisantant : “Les seules autres fois où je les ai vus pleurer, c’était lors des réunions budgétaires.”

La saison 5 se concentrant sur le Monde à l’envers, beaucoup y voient un retour aux origines de la série, alors que l’univers était encore mystérieux et inconnu. C’est en tout cas ce qu’en pensait l’acteur Finn Wolfhard (Mike Wheeler), comme il le disait au micro de Collider en juin 2023 : “Ça va répondre à une quantité incroyable de questions sur le folklore de Stranger Things, et la construction du monde. Je pense que beaucoup de gens seront heureux de ce retour. C’est la denrière saison, donc nous voulons en quelque sorte revenir aux racines de la série et retrouver ce qui la rendait si spéciale au départ.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quant à la fin, l’acteur avait alors avoué ne pas la connaître, n’ayant lu les scénarios que des trois premiers épisodes. Affaire à suivre directement sur Netflix, donc ?

Y a-t-il une bande-annonce de la saison 5 de Stranger Things ?

Non, il n’y a aucune bande-annonce officielle de la saison 5 de Stranger Things. Toutefois, des vidéos teasers ont déjà été partagées. L’une d’entre elles montre notamment un lieu bien-aimé, le Scoops Ahoy en bien mauvais état :

Premières images de la saison 5 de Stranger Things

S’il n’y a pas encore de bande-annonce, Netflix a tout de même partagé des images pour offrir un aperçu de ce qui attend les spectateurs, en commençant par la photo de début de tournage :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre aperçu montre Jonathan Byers (Charlie Heaton) et Nancy Wheeler (Natalia Dyer) à l’arrière de la voiture de Steve Harrington (Joe Keery).

Une toute première image de Steve avait également été dévoilée. Mais étant créée en pleine grève des acteurs de 2023, il avait fallu composer avec l’absence de son véritable interprète, donnant alors lieu à un visuel en 3D pour le moins étrange.