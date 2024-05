Quand sort la partie 2 de la saison 3 de Bridgerton ? Calendrier des épisodes sur Netflix

Une nouvelle saison commence pour les débutantes, et c’est au tour de Pénélope de briller. Mais quand sortiront les prochains épisodes de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton ?

Le bal des débutantes est lancé sur Netflix, et de nombreux cœurs à prendre se sont lancés dans la danse des arrangements matrimoniaux. Après sa sœur et son frère aîné, c’est Colin Bridgerton qui devra faire de son mieux pour trouver le meilleur parti possible. Et ça tombe bien : Pénélope a bien l’intention de se faire remarquer.

Adaptant le roman Colin de Julia Quinn (ou Romancing Mr Bridgerton en version originale), la série Netflix se penche cette fois du côté des deux jeunes gens, amis de longue date, mais qui ont tardé à réaliser que des liens plus forts pouvaient exister entre eux. Les premiers épisodes de La Chronique des Bridgerton sont désormais disponibles sur Netflix, mais toute la saison 3 n’a pas encore été diffusée. Alors, à quand la suite ?

Quand sortira la partie 2 de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton ?

La deuxième partie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton sortira le 13 juin 2024 à 9h sur Netflix.

Liam Daniel/Netflix

Les épisodes 1 à 4 sont d’ores-et-déjà disponibles sur la plateforme de streaming, depuis le 16 mai 2024. La partie 2 proposera ainsi les épisodes 5 à 8, renouvelant le format de huit chapitres par saison.

Dans ce début de saison 3, les spectateurs ont déjà pu assister à de nombreux événements marquants. Pénélope s’est métamorphosée, choisissant de montrer un aspect plus proche de sa personnalité pour se trouver un mari. Et la demoiselle a tapé dans l’œil de certains prétendants, alors que son ami Colin est rentré de l’étranger et s’est engagé à l’aider dans sa démarche.

De son côté, Francesca a fait des débuts remarquables en impressionnant la reine par sa passion pour la musique : la dirigeante a apprécié de découvrir que la jeune fille ne s’était pas lancée dans la musique pour la flatter, mais par goût.

Si la saison 3 a droit à l’introduction de nouveaux personnages, il en manque un à l’appel, pourtant crucial dans les romans. L’absence de cette jeune fille dans la série Netflix aura-t-elle un impact sur le reste de l’histoire ? Il faudra certainement attendre juin pour le découvrir.

En attendant de retrouver les héros de La Chronique des Bridgerton