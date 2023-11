One Piece choque les fans avec son histoire la plus sombre à ce jour

One Piece aborde souvent des thèmes sombres, mais une histoire révélée récemment à plus que jamais choqué les fans. Voici tout ce qu’il y a à savoir.

One Piece semble être une série joyeuse qui suit les aventures d’un jeune pirate et de son équipage. Monkey D. Luffy veut s’emparer d’un trésor légendaire et devenir le Roi des Pirates. Cependant, après des années à construire son univers, One Piece dévoile soudainement une facette plus obscure.

Luffy est un hors-la-loi puisque le Gouvernement Mondial restreint la liberté d’explorer les mers. De plus, la série aborde des thèmes douloureux tels que l’esclavage, le racisme, la corruption, la tyrannie, le génocide, et bien plus encore.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On s’attendrait à ce que les fans s’habituent à de telles scènes, mais Eiichiro Oda parvient à les surprendre à chaque fois. Le manga met actuellement en scène l’histoire de Kuma, ce qui relance les débats sur le fait que la série devienne trop sombre pour un Shonen. Attention : Cet article dévoile certains spoilers du prochain chapitre de One Piece, le 1098 !

Que se passe-t-il dans l’histoire de Kuma ?

Crunchyroll

L’histoire de Kuma commence au chapitre 1095 et continue dans les suivants. On voit la vie tragique de Kuma en tant qu’esclave dès son plus jeune âge. Son père était issu d’une race de Buccaneers et sa mère était humaine. Parce que le Gouvernement Mondial a prétendu que cette race avait commis un « péché grave », toute la famille de Kuma a été capturée et ils sont devenus des esclaves.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après la mort de sa mère, son père pleure à chaudes larmes, disant qu’elle est maintenant dans un endroit meilleur. Le père de Kuma commence alors à lui raconter les contes de Nika, Dieu du Soleil, et il se met à danser lorsqu’un Dragon Céleste le tue d’une balle dans la tête pour avoir été trop bruyant.

La scène change et on se retrouve dans la God Valley, 38 ans plus tôt, où la série révèle la terrible vérité derrière le fameux incident. Le Gouvernement Mondial a choisi God Valley comme destination pour le Concours de Chasse à l’Autochtone. Ce concours a lieu tous les trois ans sur une île non affiliée au Gouvernement Mondial.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Manga Plus

Une fois le concours terminé, le gouvernement se l’approprie. Le concours est une chasse à l’homme durant laquelle le nombre de massacres de la population de l’île est converti en points, menant à la victoire pour celui avec le score le plus élevé. Les Dragons Célestes profitent également de cette occasion pour se débarrasser des esclaves dont ils n’ont plus besoin.

Le chapitre 1096 mettait en scène les Dragons Célestes et les participants qui s’amusaient alors que plusieurs centaines de personnes suppliaient qu’on les épargne. Les parents protégeaient leurs enfants, mais aucun des hauts-placés ne réagissait.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kuma, Ginny et Ivankov s’échappaient de la God Valley avec 500 civils et esclaves grâce au désordre causé par la bataille. Kuma et Ginny vécurent quelques années dans le Royaume de Sorbet, où Dragon et les autres Combattants de la Liberté avaient vaincu le roi tyran. Dragon a créé l’Armée Révolutionnaire, Kuma et Ginny l’ont donc rejoint.

Le chapitre 1097 se termine avec Dragon recevant la nouvelle de l’enlèvement de Ginny. Selon les spoilers, Ginny a été kidnappée par un Dragon Céleste et forcée à être sa femme pendant deux ans. Il l’abandonne ensuite, elle et leur petite fille Bonney car elles ont toutes deux contracté la même maladie mortelle.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kuma les retrouve toutes les deux, mais il était trop tard pour sauver Ginny. Il adopte alors Bonney et l’élève comme sa propre fille. La série continuera probablement le flashback pendant quelques chapitres de plus, et il semble qu’Eiichiro Oda prévoie de révéler de nouvelles tragédies.

Comment les fans de One Piece réagissent à l’histoire de Kuma

Manga Plus

Des moments bouleversants sont présents depuis toujours dans One Piece mais ce qui est arrivé à Ginny a conduit les fans à comparer la série au genre Seinen. Ginny voulait épouser Kuma pendant des années avant qu’elle ne soit enlevée et forcée à être avec un Dragon Céleste.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On peut imaginer l’enfer qu’elle a traversé avant d’être abandonnée avec son bébé. Les spoilers sont nombreux sur Twitter/X car les fans sont choqués par la tournure que prend l’histoire.

L’utilisateur Twitter/X Typical Joe, connu pour partager des théories sur la série, écrit : « C’est la première fois que je pense qu’un chapitre de One Piece aurait du être précédé d’un avertissement, car ce n’est pas seulement triste, c’est carrément horrible. »

Le leaker de One Piece Pewpiece partage également son avis : « Kuma a parlé à Ginny avant qu’elle ne meure, c’était leur dernière conversation, Oda fait du manga Seinen en ce moment. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici quelques autres réactions de fans de One Piece exprimant leur surprise face aux spoilers concernant l’histoire de Kuma.

« C’est ironique de voir que le chapitre d’il y a deux semaines parlait de chasse et de génocide d’esclaves, mais que c’est ce chapitre qui fait bondir et fait dire aux gens que One Piece est maintenant aussi sombre qu’un seinen. #ONEPIECE1098 #Onepiece »

« One Piece est le manga le plus complexe que j’ai jamais lu. C’est comme lire le monde entier et toute l’humanité qu’il contient.

Et Oda, pourquoi as-tu fait ça avec l’histoire de Kuma ? Il a déjà assez souffert 😭😭😭😭

Et maintenant, tu nous donnes l’histoire de Ginny.

Comment tu peux nous faire ça ? 😭😭😭 »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« ONEPIECE1098SPOILERS Cette histoire était trop triste et diabolique. Je ne m’attendais pas à ça dans One Piece… J’étais sans voix et je n’ai pas pu m’empêcher de faire les cent pas dans ma chambre… »

Avec de telles révélations dans son chapitre 1098 et les réactions qu’elles ont suscitées auprès des fans, l’univers de One Piece a de beaux jours devant lui.