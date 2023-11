Spoilers One Piece Chapitre 1098 : Le destin de Ginny & l’âge de Bonney révélés

Le chapitre 1098 de One Piece dévoilera le destin de Ginny, l’identité des parents de Bonney ainsi que son véritable âge. Voici donc sa date de sortie et les principaux spoilers.

Le manga One Piece se concentre actuellement sur les flashbacks de Kuma et nous sommes témoins de sa vie en tant qu’esclave et révolutionnaire. Kuma était présent à God Valley lors de l’incident survenu 38 ans plus tôt, si bien qu’Eiichiro Oda a comblé les fans en réunissant tous les personnages légendaires dans un seul et même chapitre.

Le chapitre le plus récent racontait sa vie dans le Royaume de Sorbet et son engagement dans l’Armée Révolutionnaire. Ginny, qui a récemment été introduite dans le manga, joue un rôle important dans la vie de Kuma. Elle était avec lui à God Valley en tant qu’esclave, et ils vivaient ensemble dans le Royaume de Sorbet.

Après qu’ils soient tous deux devenus des membres éminents de l’Armée Révolutionnaire, une autre tragédie s’est produite : un ennemi inattendu a kidnappé Ginny. Continuez de lire cet article pour découvrir la date de sortie et les spoilers majeurs du chapitre 1098 de One Piece.

Le chapitre 1098 de One Piece sortira le 12 novembre à 17h.

Spoilers du chapitre 1098 de One Piece : Ce qui va se passer

Le chapitre 1098 de One Piece révèle que Ginny a été kidnappée par un Dragon Céleste qui l’a forcée à devenir sa femme pendant deux ans. Elle a été abandonnée après avoir contracté une maladie mortelle, tout comme bébé Bonney, qui souffrait de la même maladie. Ginny parvient à contacter Kuma peu avant de mourir.

Lorsque Kuma arrive, Ginny est déjà aux portes de la mort. Ils échangent quelques mots avant qu’elle ne rende son dernier souffle. Kuma prend la petite Bonney et l’élève comme sa propre fille. Le chapitre confirme que Bonney est la fille d’un Noble Mondial et qu’elle n’a que douze ans.

Puisque Kuma n’est pas le père biologique de Bonney, cela signifie que la race des Buccaneers a probablement pris fin lorsqu’il est mort après être devenu un Pacifista. Il y avait d’innombrables théories disant que Bonney était bel et bien une enfant, et il s’avère qu’elles étaient justes. Selon le SBS Vol 107, Bonney possède le pouvoir du Fruit du Démon qui lui permet de manipuler son âge et son apparence. Ainsi, il doit lui être facile de voyager sur les mers en ayant l’air d’une adulte.

