6 séries comme Invincible, en attendant la saison 3 sur Prime Video

La saison 2 d’Invincible vient de tirer sa révérence sanglante dans un final traumatisant, mais si vous n’en avez pas eu assez, on vous propose une liste de six séries qui sortent du schéma traditionnel du gentil justicier toujours victorieux.

Le choc était total pour les spectateurs d’Invincible : non seulement le final de la saison 2 a été aussi traumatisant qu’annoncé par le showrunner, mais il clôt aussi un chapitre qui aura tenu les fans en haleine pendant de nombreux mois. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, même si certaines sont plus abruptes que d’autres.

Il est probable que la plupart des spectateurs préfèrent aller regarder des films ou des séries réconfortants après un tel dénouement, mais d’autres n’en auront jamais assez. Et si vous faites partie de ce groupe appréciant les récits sortant des chemins battus pour les super-héros, alors vous êtes au bon endroit : on vous propose six séries anti-héroïques comme Invincible, histoire d’attendre plus sereinement la saison 3.

1 – The Boys

La première série qui vient en tête quand on parle de super-héros hors de contrôle, est évidemment The Boys. Alors que la mode était encore aux justiciers en collants moulants, jouant les preux chevaliers sous l’égide de Marvel ou DC, Prime Video a proposé autre chose : et si les zinzins à qui on a donné autant de pouvoirs restaient, au fond, terriblement humains ?

Car c’est bien ce que sont les Supes de Vought : des êtres humains lambdas, qui ont hérité de pouvoirs les rendant bien plus puissants que le commun des mortels… quitte à leur filer de dangereux complexes de supériorité.

The Boys en est actuellement à trois saisons et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : la saison 4 sera disponible dès le 13 juin 2024.

2 – The Boys présentent : les Diaboliques

The Boys adapte certes les comics de Garth Ennis en live-action, mais que les amateurs d’animation se rassurent : la série propose également des épisodes animés, avec The Boys présentent : les Diaboliques.

Les Diaboliques est également dirigée par Eric Kripke, showrunner de The Boys. En revanche, si la série est bien un spin-off de l’originale, elle se distingue tout de même au niveau de l’intrigue et se présente sous forme d’anthologie, racontant une histoire différente à chaque épisode.

3 – Scott Pilgrim prend son envol

Une autre série d’animation de haute volée est sans aucun doute Scott Pilgrim prend son envol, ou Scott Pilgrim takes off en version originale. Loin d’être un simple produit dérivé de l’excellent film d’Edgar Wright, il s’agit en réalité d’une sorte de suite, mais très alambiquée.

On retrouve les mêmes héros attachants et complètement déjantés issus des comics de Bryan Lee O’Malley : Scott va encore devoir affronter les absurdes mais redoutables ex de Ramona pour espérer ravir le cœur de la jeune femme… avec un sacré gros twist dès le début de la série.

4 – Umbrella Academy

Les super-pouvoirs, c’est pas toujours super cool. Et les héros de The Umbrella Academy ne démentiront pas. Rassemblés alors qu’ils étaient bébés par un riche excentrique souhaitant faire sa propre équipe d’Avengers, nos protagonistes ont dû composer avec des capacités hors normes, et très souvent handicapantes.

Devenus adultes, nos héros grognons ont préféré se dire au revoir et emprunter chacun leur chemin. Mais la mort du papa adoptif va bouleverser leurs plans, et de mystérieux événements vont les forcer à s’allier de nouveau pour sauver le monde… à leur manière, quitte à se salir les mains.

5 – Watchmen

L’ère des super-héros est terminée, celle des suprématistes blancs est revenue en Oklahoma dans Watchmen : Angela Abar fait partie de la police de la ville de Tulsa, impactée par une attaque traumatisante trois ans plus tôt. Depuis, ce sont les agents de la loi qui sont forcés de porter le masque, pour protéger leur vie privée et celle de leurs proches.

Pour l’adaptation des comics d’Alan Moore, c’est nul autre que Damon Lindelof qui s’est chargé de donner vie aux personnages de Watchmen. Un excellent atout pour la série, surtout si on prend en compte les autres créations acclamées du cinéaste, auteur de The Leftovers ou Lost.

6 – Gen V

Autre spin-off de The Boys, Gen V propulse ses spectateurs dans un récit aussi barré que sanglant… à tous points de vue : car Marie Moreau, la jeune héroïne et étudiante dans l’université Godolkin, maîtrise le sang. Ce qui peut être un avantage, comme un gros inconvénient, selon les personnes qui s’intéressent à elle.

Gen V a réussi à convaincre le public de Prime Video dès son départ, s’amusant à créer des ponts avec The Boys. Face à son succès, une suite a très vite été annoncée. Il faudra toutefois se montrer patient, car le soudain décès d’un des acteurs principaux à quelques jours du tournage de la saison 2 a reporté les prochains épisodes à une sortie indéterminée à ce jour.