Quand sortira la Saison 3 d’Invincible ? Estimation de sortie et rumeurs

Alors que la deuxième partie de la saison 2 d’Invincible doit arriver dans quelques jours seulement, de nombreux fans attendent d’ores et déjà avec impatience la troisième saison de la série d’animation Amazon. Voici donc ce que l’on sait jusqu’à présent sur la suite des aventures de Mark Grayson.

Adapté du comics éponyme de Robert Kirkman, à qui l’on doit notamment The Walking Dead, Invincible est une série d’animation qui a fait ses débuts en 2021 sur Prime Video. Une série de super-héros qui a su séduire le public grâce à son intrigue prenante et un haut niveau de violence décomplexée, s’inscrivant ainsi dans la droite lignée de The Boys, une autre série très populaire sur la plateforme de streaming d’Amazon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et tandis que la deuxième saison d’Invincible doit enfin reprendre après plusieurs mois d’attente, la partie 2 de cette saison 2 étant attendue pour le 14 mars 2024 sur Prime Video, certains se demandent déjà s’ils devront patienter aussi longtemps pour découvrir la suite de la série. Car pour rappel, il s’était écoulé plus de deux ans entre la fin de la première saison et le début de la seconde.

Une attente qui pourrait bien être de l’histoire ancienne si l’on se fie aux dernières déclarations que l’on a pu entendre concernant la saison 3 d’Invincible.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour le moment, nous n’avons aucune date de sortie officielle concernant la saison 3 d’Invincible. Toutefois, les précédentes déclarations de Kirkman à ce sujet laissent à penser que l’on pourrait très certainement la retrouver dès l’année prochaine, si ce n’est avant. En effet, le créateur des comics d’origine, qui officie également en tant que showrunner sur l’adaptation animée, avait déclaré l’été dernier lors du Comic-Con de San Diego que l’intervalle entre les prochaines saisons devrait être “plus court”.

amazon prime video

Une ambition que Kirkman avait confirmée quelques mois plus tard durant la première de la saison 2, renouvelant ainsi sa volonté de réduire le délai entre chaque saison. L’auteur américain avait alors révélé qu’il souhaitait idéalement nous en proposer une par an, une excellente nouvelle pour les fans qui craignaient devoir attendre encore plusieurs années pour la prochaine saison.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et il semblerait que l’objectif visé par Kirkman puisse effectivement se concrétiser. C’est en tout cas ce qu’a récemment suggéré l’acteur Steven Yeun, qui prête sa voix au personnage de Mark Grayson dans la version originale. En effet, c’est lors d’une récente interview auprès de Collider que Yeun s’est confié sur l’avancée de la saison 3, déclarant notamment ceci : “Nous savons que cette grande pause n’a pas été une partie de plaisir. Nous avons travaillé dur pour rattraper le retard accumulé. Nous voulons prendre le temps nécessaire pour l’animation. Alors oui, nous avons travaillé. Nous avons des épisodes en réserve, nous savons ce qui se passe”.

Yeun nous confirme ici que la production de la saison 3 est donc plus que bien entamée, étant donné que certains épisodes semblent déjà être prêts selon ses dires. Et bien que nous n’ayons pas encore de date définitive pour la suite, les fans peuvent au moins se rassurer en se disant que le délai qui séparait les deux premières saisons d’Invincible sera la plus longue période d’attente que la série devrait connaître.

L’article continue après la publicité