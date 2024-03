Invincible : combien y a-t-il de saisons de la série sur Prime Video ?

Invincible est de retour sur nos écrans : combien de saisons y a-t-il dans la série d’animation de Prime Video, et combien sont en préparation ?

Invincible adapte les comics du même nom, et l’auteur Robert Kirkman en personne s’est retroussé les manches, devenant showrunner sur les épisodes de Prime Video. Lancée pour la première fois en 2021 après une production compliquée, la série – initialement pensée comme un film – a conquis le public et obtenu le feu vert pour une suite.

Les aventures de Mark Grayson, lycéen qui découvre ses pouvoirs en même temps que la réelle identité de super-héros de son père Omni-Man, avait en effet séduit les spectateurs. Non pas pour les valeurs transmises par les justiciers, mais surtout pour le ton cru et gore que l’histoire inventée par Kirkman apportait au paysage super-héroïque, alors inondé de blockbusters Marvel et DC.

Une fois la saison 2 annoncée, il a cependant fallu attendre un bon moment. Sans oublier la pause entre les deux parties, qui n’a pas manqué de créer de la frustration chez les fans. Et après ce nouveau chapitre, y a-t-il d’autres saisons de prévues ?

Combien y a-t-il de saisons dans la série Invincible sur Prime Video ?

À ce jour, il y a deux saisons d’Invincible. Toutefois, le showrunner Robert Kirkman estime qu’il pourrait facilement y avoir jusqu’à 7 ou 8 saisons, à terme.

En effet, face au succès immédiat des premiers épisodes, Prime Video a donné son feu vert pour les saisons 2 et 3. Et si la deuxième a mis du temps avant d’atterrir sur la plateforme de streaming, la troisième devrait arriver bien plus rapidement.

Dans une interview pour Polygon, alors que le showrunner était interrogé sur le nombre de saisons qui pourraient être nécessaires pour raconter l’intégralité de l’histoire des comics, le showrunner s’est montré généreux : “J’essaie de ne pas m’arrêter à un nombre, parce que c’est toujours sujet à des changements. Je pense que la fourchette de sept à huit saisons serait suffisante.”

Il est bon de noter que les comics sont composés de 144 numéros, répartis en 25 volumes, ce qui représente un potentiel énorme pour la série Invincible sur Prime Video. Toutefois, la première saison s’étant amusée à mélanger les intrigues des bandes dessinées, il devient difficile de comparer avec exactitude les deux médiums.

