Scott Pilgrim : 5 différences majeures entre le film et la série Netflix

Scott Pilgrim prend son envol a réussi à élargir l’univers des comics d’une manière inattendue. Dès la première saison de la série, l’intrigue s’écarte largement du film de 2010 et inclut de nouvelles histoires qui ne manqueront pas de surprendre les fans.

Le film de 2010, Scott Pilgrim vs the World, était une adaptation en prise de vue réelle des comics de Bryan O’Malley. Michael Cera jouait le rôle de Scott Pilgrim, qui tombe amoureux de Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead). Mais rien ne va plus quand il apprend qu’il doit vaincre ses ex toxiques, dotés de superpouvoirs, pour obtenir le droit de sortir avec elle.

Le scénario de Scott Pilgrim prend son envol suit la même trame narrative, Scott souhaitant sortir avec Ramona. Mais vous constaterez que rapidement dans l’anime, les réalisateurs ont pris le contrôle et ont offert à Scott et aux autres personnages des histoires bien plus juteuses, étranges et dynamiques.

Profitant de son format sériel plus long, Scott Pilgrim prend son envol élargit réellement l’univers par rapport au film de 2010.

Attention cependant : de gros spoilers sont à prévoir !

Scott Pilgrim prend son envol… et meurt lors de son premier combat

netflix

Effectivement, après son premier combat contre Matthew Patel, Scott semble se volatiliser dans les airs et est alors présumé mort.

Le premier épisode de Scott Pilgrim prend son envol est presque identique à Scott Pilgrim vs the World. Scott rêve de Ramona dans une dimension alternative, répète avec son groupe et sort plus ou moins avec Knives. Lors d’une fête, il se retrouve face à Ramona, et le même type de conversation que dans le film se produit. La scène est suivie de l’intérêt de Scott pour elle et de sa commande d’un objet pour qu’elle le lui livre.

Une différence clé est qu’en même temps, Patel et Gideon observent leur romance se dérouler depuis un repaire secret. Bientôt, le groupe de musique Sex Bob-Omb fait son concert et Scott rencontre des ennuis lorsque Knives arrive, alors qu’il avait déjà invité Ramona.

La vraie différence avec le film de 2010 se produit lorsque Patel arrive pour combattre Scott en tant que premier ex maléfique de Ramona. Dans le film, Scott exploite un pouvoir spécial et bat Patel. C’est également à ce moment qu’il apprend la règle pour sortir avec Ramona.

Scott Pilgrim prend son envol s’écarte complètement de cette trame narrative. Au lieu de cela, Patel “bat” Scott et tout ce qui reste de lui consiste en quelques pièces résiduelles (façon Sonic). Dans les épisodes suivants, Scott est présumé mort. Envy Addams fait également sa grande entrée à ses funérailles. À la fin de l’épisode 2, Ramona réalise, tout en étant dans l’autre dimension, que Scott n’est pas mort.

Le film se trouve dans l’anime Scott Pilgrim prend son envol

netflix

Après la prétendue mort de Scott, Young Neil a une révélation sur sa soudaine cinéphilie et écrit un scénario complet de film. Le long-métrage reprend mot pour mot ce qui s’est passé dans celui de 2010.

Plus tard, dans un rebondissement comique, Ramona visite un plateau de tournage. C’est là qu’elle apprend que Young Neil a développé un film intitulé La Précieuse petite vie de Scott Pilgrim. Pour rendre les choses encore plus bizarres, le personnage de Ramona Flowers est interprété par Envy Addams. Et dans le rôle de Scott se trouve un autre ex maléfique de Ramona, Lucas Lee.

Mais ce qui rend le scénario comique en comparaison, c’est que le film de Young Neil parle justement de ce qui se passe dans Scott Pilgrim vs the World. Il a créé toute une histoire dans laquelle Scott gagne le combat contre Patel. Ce qui inclut également le vrai personnage de Lucas Lee et son combat avec Scott.

Le film met également en scène Knives jouant son propre rôle, la conduisant à une romance sur le plateau avec Lee.

Wallace a une aventure avec Todd Ingram

netflix

Une des plus grandes différences par rapport aux films de 2010 est que dans Scott Pilgrim prend son envol, Todd tombe amoureux de Wallace pendant le tournage.

Lucas Lee finit par devoir renoncer à jouer le rôle de Scott dans le film et est remplacé par Todd. Comme dans les comics originaux et le film, Todd et Envy Addams sont en couple et font partie du groupe The Clash at Demonhead. Étant déjà ensemble, il semblait logique que Todd joue face à Envy dans le film de Young Neil.

Mais un problème survient lorsqu’ils s’investissent trop dans leurs scènes de baiser, ruinant l’effet recherché par le réalisateur. Wallace a une suggestion. Ainsi, lors de la prise suivante, le réalisateur demande à Todd de regarder dans les yeux de Wallace. Sous le charme de ce dernier, Todd se laisse emporter et ils partagent un vrai baiser.

Scott Pilgrim prend son envol fait tomber l’ex maléfique de Ramona et le petit ami d’Envy amoureux de Wallace. Ils ont plusieurs rendez-vous dans sa caravane, et Todd se fait tatouer le nom de Wallace. Mais Wallace lui annonce que ce n’était qu’une aventure de plateau, rien de plus.

Scott Pilgrim prend son envol : quand Scott rencontre ses doubles du futur

netflix

Le plus grand rebondissement dans Scott Pilgrim prend son envol est la découverte de la raison de la survie de Scott, et où il se trouvait tout ce temps. Il est révélé que son lui du futur l’a téléporté loin de la bataille avec Patel, pour le sauver d’un mariage avec Ramona.

Ramona pense d’abord que soit Envy soit Todd est responsable de la disparition de Scott. Dans des images de son combat avec Patel, Ramona se rend compte qu’un portail vert s’est ouvert, semblable à celui de Todd. Mais Todd jure qu’il n’a rien à voir avec tout ça. Elle pense alors que les jumeaux en sont responsables avec l’aide d’un robot super végan.

En informant les autres de la situation, Knives révèle que Young Neil n’a pas écrit le scénario du film. Il a été écrit 14 ans dans le futur. Et comme par magie, Scott apparaît indemne devant Ramona. Il s’avère que les jumeaux l’ont bien téléporté, mais à la demande de son futur lui.

On nous explique que ce qui se passe dans Scott Pilgrim vs the World lui est réellement arrivé, et qu’il a épousé Ramona. Mais cela s’est finalement terminé par un divorce et de nombreux problèmes. En retour, le futur Scott utilise l’idée de Wallace au premier degré, et utilise le voyage dans le temps, demandant de l’aide aux jumeaux pour empêcher son jeune lui de sortir avec elle. La Ramona plus âgée est celle qui a écrit le scénario de ce qui s’est passé entre eux pour le donner à Young Neil, dans l’espoir que le jeune Scott puisse savoir si oui ou non le vieux Scott a effacé leur histoire.

Plus tard, dans le final, Scott rassemble tous les ex maléfiques lors d’une comédie musicale pour le film, espérant les vaincre pour rester avec Ramona. Scott réalise qu’aucun d’entre eux ne veut vraiment se battre pour elle. Dans un retournement de situation, une bombe explose et ils sont transportés dans une autre dimension où ils rencontrent le Très Vieux Scott. Il s’entraîne depuis longtemps pour arrêter Scott et Ramona pour de bon. Mais à la fin, la Ramona du présent et du futur deviennent Super Ramona et choisissent Scott.

La Ligue des Ex Maléfiques subit quelques changements

netflix

Contrairement à Scott Pilgrim vs the World, la Ligue des Ex Maléfiques dans Scott Pilgrim prend son envol est en désordre et dirigée par Patel après avoir évincé Gideon.

Dans le film de 2010, la Ligue est déjà au fait des règles imposées pour vaincre le nouveau petit ami de Ramona. Mais dans l’anime, ils se réunissent lors de réunions et décident ensemble quoi faire de Scott. La principale différence réside entre Patel et Gideon. Gideon est le supposé leader et producteur de disques. Mais alors que Gideon perd son autorité dans la Ligue, Patel prend le dessus et s’installe dans le fauteuil principal.

De plus, Patel prend la vie de Gideon : son argent, sa célébrité, et tout le reste. Il se tourne très vite vers Julie Powers pour obtenir de l’aide et du soutien. Finalement, l’anime montre que la Ligue n’est pas si importante et n’a pas tant de pouvoir que cela. Il se concentre bien plus sur l’histoire de voyage dans le temps entre Ramona et Scott.

Scott Pilgrim prend son envol est disponible en streaming sur Netflix.