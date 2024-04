Invincible : les saisons 4 et 5 de la série Amazon sont-elles déjà prévues ?

Les fans d’Invincible ont été pris de court suite à cette information sur le renouvellement des saisons 4 et 5, une information qui a été retirée depuis. Voici ce que nous savons à ce sujet.

Si vous avez lu les comics de Robert Kirkman avant son adaptation en série par Prime Video, vous devez vous sentir plutôt fier ces temps-ci. Si lors de ses débuts en 2021, la série Amazon était un titre assez niche, Invincible est maintenant l’une des séries de super-héros les plus populaires au monde.

Sa première saison a été si bien accueillie qu’Amazon a donné le feu vert pour deux autres saisons, avec la saison 2 qui s’est récemment terminée comme à son habitude, à savoir d’une manière sanglante.

Après plusieurs années d’attente, les fans vont de nouveau devoir prendre leur mal en patience en attendant la saison 3 d’Invincible. Mais la franchise pourrait bien avoir quelques surprises en réserve.

La série Invincible a-t-elle déjà été renouvelée pour les saisons 4 et 5 ?

En bref, nous ne savons pas si Invincible a été renouvelé pour les saisons 4 et 5, mais cela ne nous surprendrait pas si c’était le cas. Amazon garde probablement cette information secrète pour le moment.

Skybound développe un jeu vidéo Invincible qui se veut être un AAA, décrit comme étant un “bain de sang hautement produit et à haute intensité”. C’est une nouvelle excitante, mais un détail intéressant a été remarqué sur la page du projet. La série Amazon aurait apparemment déjà été renouvelée pour les saisons 4 et 5.

Cette information a été partagée sur les réseaux sociaux, mais elle a depuis été supprimée du site web, ce qui a semé la confusion parmi les fans. Deux possibilités se présentent donc : il s’agit soit d’une erreur, puisqu’il est maintenant indiqué que la saison 3 est “en production”; soit que les saisons 4 et 5 ont bel et bien été approuvées, mais qu’Amazon n’est pas encore prêt à l’annoncer.

Kirkman s’était déjà exprimé ouvertement sur la durée potentielle de la série Invincible. Interrogé par Polygon, Kirkman avait été questionné sur le nombre de saisons nécessaires pour raconter toute l’histoire du comics qui, rappelons-le, comprend 144 numéros répartis sur 25 volumes. La série Amazon n’a fait donc qu’effleurer le sujet pour l’instant.

“J’essaie de ne pas fixer un nombre, car c’est une cible mouvante. Je pense que la fourchette de sept à huit saisons semble suffisante”, a-t-il déclaré, ce qui pourrait permettre à la série de durer aussi longtemps que Game of Thrones par exemple.

“Mais il pourrait y avoir certaines choses que nous abordons un peu plus rapidement, d’autres que nous développons. Si nous avons la chance de continuer pendant un bon moment, je pense que cela serait suffisant pour couvrir tout le comics Et il y a des choses en cours de route qui n’ont pas été intégrées dans le comics que j’aimerais faire. Je pense qu’il serait cool d’avoir quelques épisodes ici et là qui sont complètement originaux. C’est donc une partie du plan à venir.”

En attendant, vous pouvez découvrir tout ce que nous savons sur la saison 3 d’Invincible, comme par retour le retour de l’un des personnages les plus puissants de la première saison, ou encore ces leaks teasant la mort la plus marquante de la série.