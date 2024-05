La Planète des Singes 4 : faut-il avoir vu les précédents films ?

Attendue depuis de longues années maintenant, les fans vont enfin pouvoir découvrir la suite de la saga La Planète des Singes avec un quatrième opus, intitulé Le Nouveau Royaume. Mais faut-il regarder les précédents films pour profiter pleinement du prochain volet ?

Avec une sortie en salle prévue pour le 8 mai 2024, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume (ou Kingdom of the Planet of the Apes en version originale) est donc le 10e film de la célèbre franchise et le 4e volet de la nouvelle série de films, qui a débuté en 2011 avec La Planète des Singes : Les Origines. Le nouveau long-métrage fait alors suite à La Planète des Singes : Suprématie (2017), se déroulant plusieurs centaines d’années après la mort de César.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La campagne marketing bat son plein, l’équipe ayant même envoyé une armée de singes à cheval à Venice Beach. Si cela ne suffisait pas à vous enthousiasmer pour le nouveau film, ses bandes-annonces le feront certainement.

Si vous avez déjà envie de voir le film mais que vous n’êtes pas à jour sur la chronologie de La Planète des Singes, vous vous demandez peut-être si La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume aura un sens pour vous, et s’il est nécessaire de regarder les précédents volets ou non. On vous dit tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Faut-il regarder chaque film de La Planète des Singes pour comprendre La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ?

Non, le réalisateur Wes Ball a déclaré que voir la trilogie précédente n’était pas « obligatoire » pour La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, ni aucun des films qui la précèdent.

Dans une interview avec ScreenRant, Ball a donc expliqué qu’il souhaitait que La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ne soit pas “comme la saison trois d’une série télévisée”. Il a ajouté : “Vous n’avez pas besoin de voir les films précédents pour vous plonger dans celui-ci. Il est conçu pour que vous puissiez l’apprécier tel qu’il est.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ball a cependant précisé que, bien que la connaissance préalable de la franchise ne soit pas nécessaire, les spectateurs de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume pourront bénéficier d’une meilleure expérience s’ils ont connaissance de la trilogie précédente, avec Les Origines, L’Affrontement et enfin Suprématie. Il semble même qu’il soit bénéfique de se replonger dans le tout premier film de la franchise, sorti en 1968. “Vous serez grandement récompensé si vous connaissez ces films lorsque vous irez voir celui-ci”, a déclaré Ball.

Encore une fois, ils ne sont pas nécessaires pour comprendre l’intrigue ou pour être impliqué avec les personnages, mais certaines références sont là pour ceux qui les cherchent, et connaître les anciens volets pourraient donc être un petit plus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Nouveau Royaume : une nouvelle chronologie

Ce nouveau film fait un bond en avant de 300 ans, introduisant ainsi de nouveaux personnages et un monde très différent pour eux. Ce n’est donc pas exactement une suite directe des trois précédents volets, car le réalisateur Wes Ball respectait trop ces films.

2023 20th century studios

Selon Ball, rendre La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume accessible a été une grande partie de la décision de changer autant le cadre. Bien que de nombreux fans de la trilogie moderne de La Planète des Singes se réjouiraient d’un film qui continue directement l’histoire, le réalisateur du Nouveau Royaume avait trop de respect pour elle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Je n’étais pas intéressé à faire un quatrième volet. Le cerveau humain n’est pas conçu pour cela. Il va du début, au milieu, à la fin. Trois est un chiffre parfait,” a expliqué Ball dans une autre interview séparée avec le YouTuber Ape Nation. C’est pour cette raison qu’il voulait construire lui-même une nouvelle trilogie.

“Nous avions vraiment besoin de nous distinguer et d’être notre propre chapitre distinct, mais en même temps, je ne voulais pas perdre tout cet univers formidable et cette construction du monde,” a-t-il continué. “J’ai eu cette épiphanie et je me suis dit ‘Oh, vous coupez loin, très loin dans le futur’.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela dit, l’histoire et l’héritage de César sont au cœur de ce nouveau film. L’idée est qu’un public n’étant pas familier avec l’histoire de César se trouvera exactement au même endroit que les nouveaux personnages, ce qui constitue une forme d’immersion à part entière.

Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, découvrez quelle est cette version alternative du film qui va en surprendre plus d’un. Nous sommes sûrs que Le Nouveau Royaume sera considéré comme l’un des meilleurs films de l’année, mais il reste encore de grands succès à venir comme Deadpool & Wolverine ou encore Joker : Folie à deux.

L’article continue après la publicité