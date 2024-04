Cette version alternative de La Planète des Singes 4 va en surprendre plus d’un

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume n’est pas encore sorti en salle, mais le réalisateur Wes Ball a révélé qu’il avait une idée pour le moins atypique concernant sa sortie sur support physique.

Alors qu’il doit sortir au cinéma le 8 mai 2024 chez nous, le réalisateur du quatrième volet de La Planète des Singes a prévu un quelque chose d’inattendu une fois que le film sera disponible dans nos foyers : une version intégrale sans aucune image de synthèse (ou CGI en anglais).

En effet, c’est lors d’un entretien avec Ape Nation que Ball a révélé que l’édition Blu-ray de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume inclurait une version où les spectateurs pourront voir les acteurs en mocap (pour “motion capture”, ou capture de mouvement en français) et rien d’autre.

“Je prépare un petit quelque chose pour le DVD où vous pourrez regarder le film – le film entier – avec les prises brutes,” a déclaré Ball. “Je travaille là-dessus, vous pourrez voir à la fois le montage final et les prises brutes. Vous verrez à quel point elles sont proches, ce qu’elles font, et comment tout est assemblé. C’est incroyable, et vous pouvez juste vous asseoir et en profiter.”

Le réalisateur a ajouté : “Je ferai également un commentaire pendant le film avec Erik [Winquist], notre superviseur des effets spéciaux (VFX). Je pense que cela va être génial. Pour des geeks comme nous, ce sera une première. On n’a jamais vu ce genre de chose. L’une des choses les plus difficiles en VFX, c’est de faire interagir des personnages en CGI avec d’autres. Donc, nous avons une fille humaine qui enlace un singe en CGi, et c’est là que vous vous demandez : ‘Comment fait-on cela ?'”

La décision de Ball d’offrir au public un aperçu des coulisses des effets visuels de la franchise est particulièrement intéressante car tous les films du reboot ont été nominés pour le meilleur effet visuel aux Oscars, ce qui donnera aux fans l’occasion de voir la magie en action.

Cela permettra également aux spectateurs de voir tout le travail que Ball et son équipe ont investi pour transformer la majorité de leur distribution en singes, sans sacrifier la qualité du film dans son ensemble. Reste à voir si le prochain volet de La Planète des Singes parviendra à se frayer une place dans le top 10 des plus gros succès au box-office de cette année.

