La promo agressive de La Planète des singes 4 surprend les habitants de Los Angeles

La campagne marketing de La Planète des singes : Le Nouveau Royaume bat son plein alors que le film approche de sa date de sortie. Et récemment, c’est une cascade spectaculaire réalisée à Venice Beach qui a pris de court les baigneurs.

La Planète des singes : Le Nouveau Royaume est attendu pour le 8 mai 2024 dans les salles françaises, et la hype grandit encore un peu plus chaque jour. Le film de Wes Ball (Le Labyrinthe) a pour objectif de propulser l’histoire des générations après le règne de César, dévoilant comment les singes ont évolué après avoir conquis la planète.

Les bandes-annonces ont déjà promis de nombreuses références à la franchise originale emblématique des années 60, ou encore une intrigue capable d’époustoufler les spectateurs. Mais le public des salles obscures ne sera pas le seul à rester sans voix devant le grand spectacle : pour la promotion du Nouveau Royaume, des cascadeurs se sont en effet amusés à faire un raid sur la plage de Venice Beach à Los Angeles.

Pour l’occasion, c’est sous l’apparence de singes montés à cheval que les acrobates ont surgi sur le sable fin, prenant de cours les plagistes. Et les gros moyens ont été déployés : prothèses avancées pour les cascadeurs grimés en cousins poilus, tenues velues à souhait et équipement complet, tout y était.

“Des singes à cheval ont déboulé à Venice Beach pour La Planète des singes : Le Nouveau Royaume.“

Dans la vidéo TikTok de switchflipjones, partagée par le compte X DiscussingFilm, on peut voir les passants faisant face à un singe intimidant sur sa monture : comédie ou non, les personnes de la vidéo réagissent avec surprise, le cavalier provoquant des “What the f**k ?” qu’on peut estimer mérités pour l’effort.

L’événement n’aura pas manqué de créer des réactions amusées sur X, surtout en considérant la date qui n’a rien d’anodine aux États-Unis : car les singes ont déboulé peu de temps après le 20 avril, soit le jour de la fête de la marijuana, renommé plus sobrement “4/20”.

“Certains vont se réveiller défoncés et se demander ce qui a bien pu se passer,” a ainsi fait remarquer avec humour un internaute. Ce à quoi un autre a ajouté : “Imaginez être complètement défoncé sur Venice Beach et voir un singe à cheval s’approcher.“

La période du “4/20” aurait en effet pu être un choix désastreux… ou tout simplement un moyen de marquer les esprits au fer rouge, créant des souvenirs plus durables du futur film La Planète des singes : Le Nouveau Royaume.