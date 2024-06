Quelle est la durée de Sans un bruit : Jour 1 ?

On vous dit tout ce que vous devez savoir sur la longueur de Sans un bruit : Jour 1, et comment le préquel peut être comparé aux autres films de la franchise.

Après nous avoir présenté la famille Abbot, Sans un bruit : Jour 1 remonte encore le temps. Finies les petites villes de campagne, c’est cette fois dans le chaos de New York que les spectateurs vont assister à la rencontre du troisième type. Et autant dire que l’une des villes les plus animées au monde risque bien de provoquer plus que nécessaire les créatures qui ne supportent pas le moindre son.

Le petit nouveau dans la franchise de films d’horreur vient de sortir en salles et fait déjà sensation, mais le public pourrait vouloir savoir à quoi s’attendre en passant les portes du cinéma. On vous donne tous les détails sur la durée du long-métrage avec Lupita Nyong’o, Joseph Quinn et Djimon Hounsou.

Combien de temps dure Sans un bruit : Jour 1 ?

Sans un bruit : Jour 1 dure 99 minutes en tout, soit 1h39. La durée est relativement courte comparée aux blockbusters de ces dernières années, mais elle n’a rien de très surprenant pour le genre de l’horreur.

Dans l’ensemble, la franchise Sans un bruit ne produit pas des films particulièrement longs. Jour 1 est même le volet le plus long de la série jusqu’à présent.

À titre de comparaison, le premier Sans un bruit de 2018 s’étalait sur une heure et trente minute, tandis que Sans un bruit 2 allait jusqu’à une heure et trente-sept minutes : on peut donc en conclure qu’aucun ne s’écarte vraiment du format initié par le premier opus, offrant une certaine régularité à la série.

Sans un bruit : Jour 1 ne sera pas le dernier long-métrage de la franchise, puisqu’un quatrième (qui sera une partie 3 pour les films avec Emily Blunt) est prévu pour 2025.

Le film est sorti le 26 juin 2024 au cinéma. Mais s’il ne vous suffit pas, vous pouvez également aller voir quels films et séries sortent en streaming ce mois-ci.