Quelles sont les planètes présentes dans Star Wars Outlaws ?

Star Wars Outlaws est le tout premier jeu en monde ouvert situé dans une galaxie lointaine très, très lointaine, mais quelles planètes allons-nous pouvoir explorer ? Des repaires familiers sur Tatooine aux nouvelles zones sur la Lune de Torshara, voici tous les lieux confirmés à ce jour.

Star Wars Outlaws va marquer l’histoire en tant que premier vrai jeu en monde ouvert de la franchise. Alors que la série Jedi d’EA proposait de grandes zones avec de multiples chemins à explorer, Outlaws va encore plus loin avec des planètes entières et plusieurs villes spectaculaires à parcourir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors, en tant que premier jeu du genre, quelles planètes seront présentes ? Certaines seront familières même pour les fans occasionnels de Star Wars, tandis que d’autres seront des références que seuls les fans reconnaîtront au premier abord. Une est même un nouvel emplacement conçu par Ubisoft en collaboration avec Lucasfilm.

Voici un aperçu complet de chaque planète confirmée comme explorable dans le prochain jeu Star Wars Outlaws.

Sommaire

Toutes les planètes confirmées dans Star Wars Outlaws

Akiva

UBISOFT

Akiva est une planète plutôt chaude située dans la Bordure Extérieure, connue principalement pour son climat orageux, avec des tempêtes de tonnerre et de pluie très fréquentes. Ayant fait son entrée dans le canon de Star Wars dans la série de romans Aftermath, Outlaws marque la première visualisation complète de cet endroit dans les médias Star Wars.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Myrra est la capitale d’Akiva, décrite comme un réseau tentaculaire de rues interconnectées. Les locaux utilisent des speeders bala-bala pour prendre des virages serrés et naviguer dans les chemins étroits. De plus, tout est construit au-dessus d’éléments fascinants sous la surface de la planète. On sait avec certitude qu’Akiva abritait autrefois une immense usine de construction de droïdes souterraine, et des rumeurs suggèrent que la ville est située au-dessus d’un labyrinthe de catacombes anciennes.

Le directeur créatif d’Outlaws, Julian Gerighty, a également teasé une cantina unique située au centre de tout cela. Appelée l’Alkazar, ce hub “a un immense arbre au milieu” et attire toutes sortes de “clients que vous apprendrez à connaître” au cours du jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cantonica

Ubisoft

Cantonica apparaîtra dans Star Wars Outlaws, bien qu’il semble que nous voyagerons principalement à travers sa ville côtière, Canto Bight. Ce nom pourrait rappeler des souvenirs aux fans de la série, car Canto Bight était un lieu clé dans Star Wars : Les Derniers Jedi.

Ville vibrante et prospère, Canto Bight est l’endroit où beaucoup des ultra-élites de la galaxie aiment passer leur temps. Avec des jeux d’argent exorbitants, des courses à regarder et les meilleurs plats et boissons à savourer, elle est souvent appelée “le terrain de jeu des êtres les plus glamours de la galaxie.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Naturellement, on peut s’attendre à beaucoup de mini-jeux ici dans Outlaws, un Sabacc à enjeux élevés ne serait pas déplacé. Peut-être y rencontrerons-nous même Lando Calrissian, un personnage bien-aimé dont sa présence a été confirmée dans le jeu.

La protagoniste d’Outlaws, Kay Vess, est originaire de Cantonica, bien qu’elle ne vienne pas d’une famille riche, à ce que l’on sache. Au contraire, il a été confirmé que Vess a grandi dans le quartier des travailleurs de Canto Bight. Elle aura sans doute beaucoup à dire en retournant sur sa planète natale et en voyant les nombreux sites et sons qu’elle n’a jamais pu apprécier auparavant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kijimi

Ubisoft

Nous avons vu Kijimi dans ses pires moments. Cette planète située située dans le secteur Bryx de la Bordure Médiane a été anéantie dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker, lors d’une démonstration de force du Premier Ordre. Évidemment, avec Outlaws se déroulant bien avant les événements de la trilogie de Disney, nous pourrons voir la planète à son apogée.

Connue comme un refuge pour les criminels, cette location n’avait pas de corps dirigeant central. Ainsi, c’était une région plutôt sans loi, remplie de vauriens. Elle se vante d’un terrain montagneux, mais avec son climat froid, vous ne voudrez certainement pas rester longtemps dehors dans la neige.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tatooine

Ubisoft

Si vous avez interagi avec quoi que ce soit même vaguement lié à Star Wars, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu Tatooine. En tant que l’un des lieux les plus visités de la franchise, la planète sablonneuse de la Bordure Extérieure sera de nouveau visible dans Outlaws, bien qu’avec un niveau de détail peut-être jamais vu auparavant.

Nous savons avec certitude que sa cantina emblématique sera recréée dans le jeu, et que nous traiterons avec Jabba le Hutt en tant que l’un des principaux chefs de syndicat à l’époque.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Torshara

Ubisoft

Non pas une planète, mais une lune, Torshara est un nouvel emplacement créé de toutes pièces pour Outlaws. Ubisoft a travaillé en étroite collaboration avec Lucasfilm pour concevoir cet endroit et s’assurer qu’il s’intègre bien dans le canon de Star Wars.

Située dans le système Toshaal, la planète présente un terrain semblable à la savane, bien que la plupart de ses structures les plus élevées se soient dégradées au fil du temps en raison de vents incroyablement forts.

Connue comme un centre d’activité criminelle, nous passerons sans aucun doute beaucoup de temps sur Torshara. Avec une grande ville à Mirogana, il semble que Kay visitera souvent cette lune au cours de son aventure.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour l’instant, ce sont tous les lieux confirmés dans Star Wars Outlaws. Cependant, la galaxie étant bien plus vaste que nous ne pouvons l’imaginer, il y a toujours une chance que quelques surprises se glissent en cours de route. Nous vous tiendrons informés ici même de tout nouveau détail dès que nous en apprendrons davantage.