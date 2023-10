Saison 2 d’Invincible : date de sortie, trailer, intrigue, tout ce qu’il faut savoir

La saison 2 d’Invincible débarque très bientôt, et on vous donne toutes les infos à connaître pour le retour de Mark et son papa sur nos écrans : date de sortie des épisodes, bande-annonce, intrigue…

En 2019, Amazon a sorti la première saison de The Boys, adaptant la série de comics de Garth Ennis et Darick Robertson. Sa popularité immédiate, renforcée par sa violence aussi surprenante que gore, avait alors montré que le grand public était prêt pour un contenu de super-hérosplus mature, sans forcément se contenter d’une atmosphère lugubre et sombre comme pour le Dark Knight de Christopher Nolan.

Deux ans plus tard, la plateforme de streaming a lancé Invincible, une adaptation animée des comics de Robert Kirkman. Avec un épisode d’ouverture très perturbant, la série a fait comprendre frontalement où elle voulait en venir, et s’est trouvé un public enthousiaste, réclamant alors une nouvelle saison pour continuer les aventures sanglantes des héros et vilains.

Et si l’attente a pu paraître interminable, Amazon a entendu les prières des fans. Non seulement nous aurons droit à la saison 2 d’Invincible, mais la plateforme a également annoncé une troisième saison. Les rebondissements horrifiques et les virages de l’histoire étant nombreux dans les comics originaux de Kirkman, on peut facilement estimer qu’il y a beaucoup de terrain à couvrir dans l’univers d’Invincible.

La saison 2 d’Invincible sera diffusée le 3 novembre 2023, sur Prime Video.

Dans une interview pour Collider, Kirkman a déclaré que “le calendrier de production est quelque peu intimidant. Nous avons passé plusieurs années à développer et à travailler cette saison. Au fur et à mesure que nous avancerons, espérons-le, en saison 2 et au-delà, les choses se resserreront.

Dans une interview plus récente avec Inverse, Kirkman a abordé la longue attente pour la saison 2. “L’animation prend beaucoup de temps en général, c’est donc en grande partie pour cette raison qu’on attend. La pandémie, les confinements et tout le reste sont arrivés au pire moment possible, en termes de descente en puissance après la saison 1 et de montée en puissance pour la saison 2. Ça a compliqué le processus et retardé les choses. (…) Mais nous sommes très enthousiastes. J’aimerais pouvoir en dire plus, mais ce moment viendra, et j’ai très hâte d’y arriver parce que je déteste répondre aux questions de manière très frustrante et vague.“

Steven Yeun, qui joue le personnage principal de l’émission, Mark Grayson, alias Invincible, a révélé qu’il avait commencé le travail vocal sur la deuxième saison en avril 2023. Dans un clip publié par le compte Twitter officiel d’Invincible, Yeun a pu être vu et entendu dire : “J’ai hâte d’en faire plus…” avant que la vidéo ne passe au générique.

“Avec toutes les lignes de dialogue qu’il a, ses cordes vocales ont intérêt à être…” (Spoiler : la réponse est invincibles)

Dans une interview avec Discussing Film, l’acteur d’Omni-Man, J.K. Simmons, avait révélé qu’il devrait retourner très prochainement en studio d’enregistrement pour la saison 2 : “Je suis autorisé à dire que nous retournons au travail très bientôt dans la cabine d’enregistrement.”

Yeun a également confié à Collider : “[Robert Kirkman] est super enthousiaste. Il pense que la saison 2 sera encore meilleure que la saison 1, ce dont je ne doute pas. (…) Si vous retournez à la source, Invincible est un comic incroyable et rien qu’à penser à tout ce qui n’a pas encore été raconté dans cette série, ça va être dingue. Je suis vraiment excité.“

Bande-annonce de la saison 2 d’Invincible : Y a-t-il une bande-annonce ?

Un teaser de la saison 2 a été publié le 21 juillet 2023, révélant que de nouveaux épisodes arriveront le 3 novembre 2023.

Une vidéo promotionnelle pour la saison 2 d’Invincible a également été publiée plus tôt dans l’année, montrant Invincible et Allen l’Alien dans un Burger Mart en train de discuter de la prochaine saison.

Enfin, la dernière bande-annonce officielle est sortie début octobre, pour montrer les dernières images attendues dans cette saison 2 d’Invincible :

Casting de la saison 2 d’Invincible : Qui en fera partie ?

Yeun et Simmons reprendront leurs rôles respectifs d’Invincible et d’Omni-Man.

Les acteurs suivants reviendront dans le casting de la saison 2 d’Invincible : Sandra Oh en tant que Debbie Grayson ; Zazie Beetz en tant qu’Amber Bennett ; Gillian Jacobs en tant que Samantha Eve Wilkins/Atom Eve ; Andrew Rannells en tant que William Clockwell ; Walton Goggins en tant que Cecil Stedman ; Jason Mantzoukas en tant que Rex Sloan/Rex Splode ; Ross Marquand en tant que Rudy Conners, Kursk et Bi-Plane ; Seth Rogen en tant qu’Allen the Alien ; Zachary Quinto en tant que Robot, parmi d’autres.

Un tas d’autres noms sont également prévus pour rejoindre le casting, notamment Sterling K. Brown, Peter Cullen, Rob Delaney, Calista Flockhart, Phil LaMarr, Luke MacFarlane, Tatiana Maslany, Scott McNairy, Jay Pharoah, Ella Purnell, Tim Robinson, Ben Schwartz, Rhea Seehorn, Lea Thompson, Paul F. Tompkins, Shantel VanSanten, tous annoncés dans la bande-annonce du 21 juillet. On sait que Brown jouera Angstrom Levy, l’ennemi juré d’Invincible.

Josh Keaton devrait également faire une apparition particulièrement intrigante. Les fans sont déjà convaincus qu’il pourrait reprendre son rôle de Spider-Man pour un caméo surprise, ou peut-être même davantage.

Intrigue de la saison 2 d’Invincible : à quoi faut-il s’attendre ?

Après avoir échoué à assassiner Mark et à asservir la race humaine pour l’Empire Viltrumite, nous avons vu Omni-Man s’envoler dans l’espace, vers une destination inconnue.

Cecil ayant demandé à Mark de servir de nouveau défenseur de la Terre, la saison 2 racontera donc probablement ses efforts pour protéger le monde des assauts de Viltrum, tout en aidant la Coalition des Planètes. Il y a aussi la petite affaire des martiens qui ont réussi à infiltrer la Terre grâce à un astronaute, et, encore plus effrayant, les efforts de Mark pour terminer le lycée et maintenir une relation stable avec Amber.

S’adressant à The AV Club, Kirkman a déclaré que la fin du dernier épisode de la saison 1 offrait déjà de nombreux indices pour l’intrigue de la saison 2 d’Invincible : “Avec le montage, je voulais vraiment rappeler au public les nombreux fils narratifs que nous avions et leur révéler que tout ce qui s’est passé en saison 1 compte. (…) Même les petits détails joueront un grand rôle à l’avenir. Je voulais inclure beaucoup plus de ces moments, mais c’était en train de devenir ridicule.“

“Ça donne aussi l’impression que Nolan est hors-jeu pour le moment, donc Mark n’a plus de mentor, mais les problèmes sont toujours là. Maintenant, nous devrons voir un Invincible très différent à l’avenir, qui doit tout apprendre par lui-même. Ça prépare le terrain pour que les prochaines saisons soient différentes, ce que vous attendez d’une série comme celle-là.“

Kirkman a également teasé l’arrivée d’Angstrom Levy, l’un des principaux ennemis de Mark dans les comics. En discutant lors du panel Invincible de Skybound Xpo, il a en effet expliqué : “[Levy] chamboule vraiment les choses. Si vous êtes familier avec les comics et que vous avez regardé la série, vous aurez une idée de la direction que nous prendrons pour la deuxième saison, surtout si vous réfléchissez bien à la façon dont nous avons adapté l’histoire dans la première saison.“

En attendant le 3 novembre, la première saison est toujours disponible sur Prime Video.

