Les fans d’Invincible en “souffrance” face à la pause interminable de la saison 2

La pause de mi-saison pour la saison 2 d’Invincible est arrivée, et ça ne passe pas vraiment auprès des fans les plus impatients. Surtout qu’il va falloir attendre un peu plus longtemps que prévu.

La deuxième saison d’Invincible a atteint l’épisode 4. Un moment rempli d’émotions et de bagarre sanglante, mais qui signait aussi le début d’une longue attente. Et les spectateurs en souffrent déjà : à peine le générique de fin a-t-il commencé que l’inquiétude quant à la date de retour de la série d’animation a émergé sur les réseaux sociaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle : la saison 2 sera bien de retour sur Amazon Prime Video en 2024… mais elle n’arrivera pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez.

La saison 2 d’Invincible revient dans “quelques mois“

Simon Racioppa, le co-showrunner de la série aux côtés de Robert Kirkman, a abordé l’intervalle entre les épisodes de la saison 2 dans une nouvelle interview avec The Hollywood Handle.

“La décision [de diviser la saison] a été prise après coup. Alors que nous commencions la production de la série, certains problèmes sont survenus, nous en avons parlé à Amazon, et nous avons pensé que c’était la meilleure façon de présenter le programme, avec ces 4 épisodes au lieu de faire attendre encore plus longtemps le public. Nous reviendrons après quelques mois et vous donnerons le reste.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Face à l’attente, les fans d’Invincible partagent leur “souffrance” sur les réseaux sociaux

L’annonce est mal passée chez les spectateurs les plus assidus, désespérés depuis la fin de l’épisode 4. Et même après une semaine, les fans se plaignent encore sur les réseaux sociaux. Un utilisateur X/Twitter a ainsi simplement écrit : “Souffrance.”

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

“Comment ça on a seulement 4 épisodes de la saison 2 d’Invincible avant qu’ils prennent une longue pause ?? Qu’est-ce qu’ils faisaient ces 3 dernières années ???????“

Différentes raisons expliquent ce long délai avant la reprise de la saison 2

amazon prime video

Robert Kirkman, créateur des comics et showrunner pour l’adaptation, a également expliqué la scission à mi-saison auprès de Collider, en expliquant : “J’ai vu des gens sur internet qui demandent pourquoi on fait ça, pourquoi on retient ces épisodes, qui veulent toute la saison. Et c’est une mauvaise façon de voir les choses. Nous vous donnons quatre épisodes en avance.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le choix de couper la saison en deux n’est cependant pas uniquement fondé sur une question de sortir des épisodes plus tôt que prévu. Selon les propos du showrunner, il faut aussi prendre en compte les audiences de la série : la réception d’un programme étant toujours scrutée de près par les studios pour valider des suites, Robert Kirkman tenait à ne pas perdre son public durant les fêtes, mais aussi relancer l’engouement des fans en jouant avec leur impatience.

“Avec The Walking Dead, nous avons toujours eu cette pause au milieu des saisons. Cela donnait à la seconde moitié de la saison une autre poussée marketing, et cela faisait de la reprise de la saison un événement. Nous avons pensé que ce serait quelque chose que nous pourrions essayer ici, et ça nous a permis de sortir ces quatre épisodes plus tôt.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il faudra donc attendre encore un peu, mais qu’est-ce que ces “quelques mois” face aux années qu’il a fallu pour retrouver Mark, Atom Eve et Nolan ?