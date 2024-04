Les fans d’Invincible avertissent le public : le final de la saison 2 sera “brutal”

L’épisode 8 de la saison 2 va dévoiler l’affrontement entre Mark et Ansgtrom Levy – et d’après les fans des comics, les spectateurs doivent s’attendre à quelque chose de “brutal”.

Levy nous a été présenté dès le début de la saison 2 d’Invincible. Un homme aimable, conscient de l’impact de ses pouvoirs et de son intelligence, et souhaitant faire le bien autour de lui. Pour y parvenir, il décide de réunir les connaissances de toutes les versions de lui-même dans le multivers, cherchant à devenir un Prométhée des temps modernes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Évidemment, tout ne s’est pas passé comme prévu. Pire : notre héros Invincible est en partie responsable du problème. En effet, alors que Mark se fait assaillir de coups par les jumeaux Mauler, Levy ne peut s’empêcher d’intervenir, refusant d’accepter la mort du jeune homme. Mais en tentant de s’extraire de sa machine avant la fin du processus, il se retrouve transformé.

Outre sa terrible apparence, Levy est confronté à la conscience des autres versions de lui-même, sans parvenir à filtrer correctement les informations issues de leurs cerveaux. Il en vient alors à considérer Invincible comme un ennemi, parasité par des souvenirs d’autres mondes où Mark s’est allié à son père pour envahir la Terre. Et selon les fans des comics, ça n’annonce vraiment rien de bon pour la suite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le final de la saison 2 d’Invincible sera “brutal” d’après les lecteurs des comics

La saison 2 a eu son lot de coups durs pour les héros, mais devrait monter en puissance (et violence) avec un affrontement prévu dans le huitième et dernier épisode, qui fait déjà frémir les lecteurs des comics Invincible.

À la fin de l’épisode 7, Mark répond à un appel de sa mère. Mais on découvre qu’il s’agit d’Angstrom Levy, et que les proches du jeune homme sont retenus en otage. Le cliffhanger est offert sur un plateau : on sait que l’épisode 8 de la saison 2 abordera leur affrontement. Sans spoiler, mieux vaut s’accrocher pour les spectateurs, car le final ne sera pas facile à regarder.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et la scène est très attendue des fans : sur le subreddit de la série, l’internaute u/swiftlyjiggly a posé la question fatidique : “Vous pensez qu’Amazon ira à fond dans l’adaptation de la scène des comics ? Dans tous les cas, Levy va clairement devenir un des personnages les plus détestés de tous les temps, non ?“

En réponse, un autre utilisateur Reddit a rappelé les critiques de la presse sur le final de la saison 2, unanimes sur le côté effrayant d’Angstrom Levy. L’internaute conclut donc : “Je parierais plutôt sur quelque chose de violent.” Et sa supposition est appuyée par celle d’autres lecteurs d’Invincible : “Je pense que ce sera vraiment brutal, ils vont peut-être ajouter quelques dialogues et de la violence pour marquer les esprits, comme ils l’ont fait dans le final de la saison 1 avec Nolan contre Mark,” a ainsi supposé un autre fan.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Franchement, je pense qu’ils n’ont pas le choix,” estime un autre internaute, avant d’expliquer : “Cette saison a été géniale, mais sans l’impact qu’aura cet affrontement sur Mark et Debbie, elle risque de retomber comme un soufflé.”

Les épisodes 1 à 7 d’Invincible sont disponibles dès à présent sur Prime Video. Quant au huitième et dernier volet de cette saison 2, il ne va plus tarder.