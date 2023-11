Quand sortiront les nouveaux épisodes de la saison 2 d’Invincible ?

La saison 2 d’Invincible vient de conclure sa première partie dans un final de mi-saison brutal et choquant. Quand pourra-t-on voir la suite avec la seconde partie ?

Invincible est revenu en fanfare après de longues années d’attente, et cette saison 2 envoie du pâté ! Mark a affronté une bestiole digne de Lovecraft dans les profondeurs d’Atlantis, on a découvert la ville maudite de Midnight City, Allen l’Alien a même (brièvement) pris la vedette de la série…

Mais tout ne pouvait pas être parfait, et cette saison 2 va malheureusement imposer une coupure aux spectateurs : car la première partie étant tout juste terminée, il faudra attendre un peu pour un nouveau lot d’épisodes. Quand sortira la deuxième partie de la saison 2 d’Invincible ? On vous dit tout.

Quand la saison 2 d’Invincible reviendra-t-elle ?

amazon prime video

La saison 2 d’Invincible devrait revenir début 2024, avec quatre nouveaux épisodes.

Après une attente de deux ans et demi pour la deuxième saison, il est effectivement frustrant de savoir qu’il n’y aura pas de nouvel épisode d’Invincible tout de suite après le 4. Mais le créateur Robert Kirkman, également auteur des comics, pense de son côté que les fans auront besoin de reprendre leur souffle après les événements de ce final de mi-saison.

Dans une interview avec Collider, le créateur avait en effet expliqué que plusieurs facteurs ont contribué à la décision de diviser cette saison. “C’est un peu à cause du processus de production, car le démarrage a pris beaucoup plus de temps que nous ne le pensions“, a-t-il déclaré.

“Mais aussi, c’est quelque chose que nous avons fait avec chaque saison de The Walking Dead, et je pense que, d’un point de vue narratif, c’est assez cool d’avoir cette pause pour digérer ce que vous venez de vivre. Et quand vous verrez l’épisode 4 de la saison 2, vous aurez probablement besoin de cette pause. C’est un gros épisode. C’est vraiment un final de mi-saison.“

Le showrunner tease un retour “percutant” pour la 2e partie de la saison 2 d’Invincible

amazon prime video

Une autre raison à prendre en compte : le calendrier du public, en grande partie anglophone. “Avec tout ce qui se passe à cette période de l’année, avec Thanksgiving, Noël, le Nouvel An et le temps passé en famille, je pense que beaucoup de séries s’y perdent. Je crois donc qu’il est bon de faire une pause et d’un point de vue narratif, cela va rendre les choses un peu plus percutantes. Les gens sauront de quoi je parle quand la saison sera lancée.“

Aucune date n’a été donnée pour le moment, mais la fenêtre de sortie d’Amazon indique que cette seconde partie sera diffusée début 2024 sur Prime Video.