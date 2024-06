Le dessinateur d’Invincible propose un crossover avec cette franchise culte et promet “un bain de sang”

Ryan Ottley, connu entre autres pour la série de comics Invincible, a proposé un crossover avec DC impliquant Mark Grayson face à Superman, tout en mentionnant également plusieurs autres personnages de la franchise.

En ce qui concerne Invincible et les Viltrumites, il ne fait aucun doute qu’ils ont plus que ce qu’il faut pour affronter Superman. Ils se livreraient à quelques rounds sanglants grâce à leur super-force et leur invincibilité respectives, Ottley expliquant que ce serait un “festival de gore”.

Lors d’une session AMA (Ask Me Anything) sur Reddit, un fan a demandé à Ryan Ottley, le dessinateur d’Invincible, quel serait son crossover ou équipe de rêve. Les fans espéraient alors avoir droit à autant de détails que possible, et l’artiste a répondu qu’il aimerait bien un crossover entre l’univers DC et celui d’Invincible.

“Oh, définitivement Superman. Et ce serait un festival de gore comme vous ne pouvez l’imaginer. Les Viltrumites convaincraient Batman et Lobo de les rejoindre et ils élaboreraient un plan pour abattre Clark et toute sa race kryptonienne. Clark engagerait Lex [Luthor] par désespoir pour l’aider à survivre. Laissez le bain de sang se produire DC, n’ayez pas peur,” a déclaré Ottley.

Pour les fans des comics d’origine, Invincible a déjà rencontré quelques héros bien connus comme Spider-Man et Batman. La perspective du crossover d’Ottley n’est pas trop farfelue en ce qui concerne une histoire écrite, d’autant que les comics ont déjà révélé que Grayson pense que Superman est nul à cause de son nom de super-héros.

La saison 2 d’Invincible a prouvé que Mark n’a pas utilisé toute l’étendue de ses pouvoirs Viltrumites. Il a eu son propre bain de sang en laissant éclater sa colère contre Angstrom Levy dans le final de la deuxième saison.

Cela a prouvé que Mark a retenu ses coups et qu’il n’était pas encore au maximum de ses capacités, ne voulant pas devenir complètement comme son père. Mais il ne fait aucun doute que Grayson a assez de puissance pour affronter Superman.

On peut alors espérer que la saison 3 d’Invincible montrera aux fans l’étendue réelle des pouvoirs de Mark (et peut-être aussi son nouveau costume) alors qu’il entre dans un nouveau chapitre de son parcours de héros.

La série d’animation Invincible est disponible en streaming sur Prime Video. Et pour en apprendre davantage, découvrez si les saisons 4 et 5 sont déjà prévues, ou encore pourquoi la saison 3 a déjà atteint une étape majeure de sa production. Voici également tout ce qu’il faut savoir sur le film live-action Invincible.