House of the Dragon : les trailers de la saison 2 poussent les fans à choisir un camp

Les fans ont récemment pu découvrir deux nouvelles bandes-annonces pour la saison 2 de House of the Dragon, avec une pour les Verts et l’autre pour les Noirs, incitant ainsi le public à “prêter allégeance” à l’une des deux factions de la Maison Targaryen.

Alors que la deuxième saison de House of the Dragon, le spin-off de la série culte Game of Thrones, doit sortir un peu plus tard dans l’année, Max a offert aux fans un nouvel aperçu de la suite de la série HBO avec deux nouvelles bandes-annonces.

Les aperçus montrent les deux camps de cette guerre civile imminente entre les factions divisées de la Maison Targaryen, avec d’un côté les Verts, dirigés par le roi Aegon II et Alicent Hightower, et de l’autre les Noirs, commandés par la reine Rhaenyra et Daemon.

La bande-annonce des Verts met en avant la soif de sang d’Aegon II pour la guerre, tandis que la bande-annonce des Noirs offre un aperçu des stratagèmes de Rhaenyra et de ses tentatives pour s’attirer les faveurs d’autres maisons et les forcer à “prêter allégeance”.

Deux trailers pour la saison 2 de House of the Dragon

La première saison de House of the Dragon faisait office de prélude à cette lutte intestine, tandis que la deuxième saison est censée être le moment où le conflit s’intensifie, laissant place aux épées qui s’entrechoquent et à la puissance dévastatrice des dragons.

D’un côté, on retrouve donc les Noirs, qui croient que l’ancien roi Viserys Targaryen a choisi Rhaenyra pour lui succéder et qui se battent pour retourner sur le trône qui leur revient de droit après qu’Aegon II et sa mère Alicent l’ont volé.

De l’autre, les Verts disent que l’ancien roi a renoncé à choisir Rhaenyra comme étant celle qui pourrait lui succéder sur le trône, car “le royaume n’accepterait jamais une reine” en faveur d’Aegon II.

Les deux bandes-annonces présentent les personnages en quête de pouvoir, élaborant des plans et se lançant dans la bataille. Chaque aperçu montre également brièvement différentes maisons de Westeros, comme les Stark et les Bracken, avec lesquelles chaque camp essaiera de se disputer ou de rallier à sa cause pour prendre la tête du royaume.

Les fans devront attendre la première de la série pour voir où l’histoire nous mène, mais ils peuvent prêter allégeance à un camp ou à l’autre dans la bataille à venir. Et en attendant la saison 2 de House of the Dragon, vous pouvez également consulter notre sélection des meilleures séries en streaming ce mois-ci.