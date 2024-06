House of the Dragon Saison 2 : Qui est Alyrie Florent, mentionnée dans l’épisode 1 ?

Alicent veille à allumer une bougie pour Alyrie Florent dans l’épisode 1 de la saison 2 de House of the Dragon, mais qui est-elle ?

La saison 2 de House of the Dragon démarre par de nombreux moments importants. Mais l’une des scènes les plus cruciales du premier épisode survient lorsque Rhaenyra peut enfin organiser des funérailles pour Lucerys, tandis qu’Alicent Hightower se rend au Grand Septuaire de Baelor et allume des cierges pour honorer la mémoire de trois personnes.

L’une d’elles est Alyrie Florent, mais les spectateurs ne sont peut-être pas familiers avec le personnage en question. Le nom est pourtant important pour Alicent, qui le prononce en premier lorsqu’elle se recueille : on vous explique pourquoi Alyrie Florent a droit à un tel traitement et ce qu’elle représente pour la reine de Port-Réal dans House of the Dragon.

Qui est Alyrie Florent dans House of the Dragon ?

Il y a peu de mentions d’Alyrie Florent dans la série, mais il semble qu’elle ait été la mère d’Alicent Hightower, décédée avant le début de la première saison.

Dans l’épisode 1 de la saison 2 de House of the Dragon, Alicent prononce son nom lorsqu’elle allume des bougies pour les morts, la plaçant ainsi aux côtés de Viserys Targaryen, mais aussi de Lucerys Velaryon.

Les sites de fans ont tendance à la présenter comme la mère d’Alicent et Gwayne, et l’épouse d’Otto Hightower. Les livres de George R. R. Martin ne proposant pas davantage d’informations, il est dès lors difficile de trouver plus de précision la concernant. Mais d’un point de vue sentimental, l’hypothèse de la mère est tout à fait cohérent.

À noter également qu’à l’occasion du podcast de House of the Dragon, l’actrice Emily Carey a donné de nouvelles pistes penchant en faveur de la défunte épouse d’Otto Hightower. L’interprète d’Alicent explique en effet avoir imaginé l’histoire de sa mère, dans un faux journal qui pourrait être tenu par son personnage.

“Nous avons élaboré toute une histoire sur la mère d’Alicent,” a en effet expliqué l’actrice. “Qui était-elle ? Où est-elle allée ? Rien de tout ça n’est écrit dans le livre ou le scénario.” Emily Carey continue ensuite en affirmant avoir voulu faire de la mère d’Alicent une personne de foi : “Une chose sur laquelle nous nous sommes mis d’accord était que sa mère était religieuse. Alicent est croyante à cause de ce lien avec elle.“

L’épisode 1 de la saison 2 de House of the Dragon est disponible sur Max depuis le 17 juin 2024. Et pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la série.