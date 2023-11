Loki : Explication de l’épisode final de la saison 2

C’est à une conclusion épique que les fans ont assisté dans le final de la saison 2 de Loki. Et ce dénouement pourrait bien avoir des répercussions majeures pour la suite du MCU.

Après avoir vu Loki, Mobius, Sylvie et l’équipe du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) lutter pour sauver le multivers pendant six épisodes, la saison 2 de Loki s’est achevée. Mais qu’est-il exactement arrivé dans ce final, et les personnages principaux s’en sortent-ils ? On vous explique tout.

Attention, spoilers majeurs de la série Loki en vue !

Explication du final de la saison 2 de Loki

marvel studios/disney

Le sixième et dernier épisode de la saison 2 de Loki était bourré d’action, mais pas que. Loki a désormais la capacité de contrôler ses errances temporelles, qu’il a utilisées pour tenter de réparer le Cœur Temporel… ce qui lui a pris des siècles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais tous ses plans se sont avérés vains : il était impossible d’empêcher le Cœur de s’effondrer. Loki a donc décidé de faire le sacrifice ultime et de revêtir la cape de Celui qui demeure. Mais il le fait à sa façon, dans un joli rappel de ses origines.

En effet, plutôt que de choisir entre les solutions imposées par Kang, Loki décide de réécrire l’équation. Ce qui sous-entend la destruction du Cœur Temporel, avant de prendre sa place en fusionnant les branches en un arbre multiversel. Il donne ainsi à Sylvie, Mobius et au reste du TVA la liberté d’aller où et quand ils le souhaitent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce geste permet au passage à Loki de se défaire de son ancien titre de dieu de la malice pour devenir le “God os Stories” dans l’univers Marvel, soit le dieu des histoires.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Qu’arrive-t-il au reste du TVA dans le final de la saison 2 de Loki ?

marvel studios/disney

Vers la fin de l’épisode final de Loki, Ravonna Renslayer est brièvement mentionnée lorsqu’elle est montrée coincée à la fin des temps en compagnie du gardien orageux déjà vu dans la saison 1.

B-15 et Casey sont toujours au TVA, mais essaient de l’utiliser comme une force pour le bien, en suivant les traces de Loki et en protégeant l’arbre multiversel au lieu de l’ancien Éternel Flux Temporel, évitant ainsi l’élagage des branches temporelles, aussi inutile que violent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mobius décide de quitter le TVA et d’explorer les vies de ses variants dans le multivers, ce qui clôt la boucle pour son personnage, Sylvie lui ayant constamment reproché de ne pas être curieux de la vie qui lui avait été enlevée.

Cette dernière est maintenant libre de vivre une vie normale, agissant comme elle l’entend, un destin qui lui avait été précédemment arraché à cause du TVA. On la voit accompagner Mobius dans un premier temps, avant de le laisser seul.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’annonce concernant une saison 3 de Loki, les fans peuvent au moins se consoler en sachant que leurs personnages préférés ont eu droit à leur fin heureuse. Et rien ne dit qu’on ne reverra pas certains d’entre eux dans les événements à venir du Marvel Cinematic Universe.

L’article continue après la publicité