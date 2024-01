Y aura-t-il une saison 2 de Double Piège sur Netflix ?

La série Double Piège s’est hissée à la deuxième place du top 10 de Netflix, ce qui soulève forcément une question : y aura-t-il une saison 2 ? On vous dit tout ce qu’on sait.

Le Nouvel An passé, il a fallu se reposer, peut-être décuver, et rien de mieux pour chiller que Netflix. Clairement, choisir le 1er janvier 2024 comme date de sortie était un coup de maître pour la série thriller Double Piège. L’histoire est kitsch, mais addictive, s’inspirant du roman éponyme de Harlan Coben.

Le géant du streaming propose ce résumé sur sa page : “Quand Maya, une ancienne soldate, aperçoit sur une caméra espion son mari qu’elle pensait assassiné, elle découvre un complot meurtrier ancré au plus profond de son passé.“

Avec un solide casting britannique et de nombreux rebondissements, la série a réussi à tirer son épingle du jeu et devenir un petit succès de début d’année pour Netflix. Alors, y aura-t-il une deuxième saison ?

Y aura-t-il une saison 2 de Double Piège ?

Malgré son succès, il est très peu probable que Double Piège bénéficie d’une saison 2.

vishal sharma/netflix

Il s’agit d’une série limitée, ce qui signifie que l’émission a un nombre prédéterminé d’épisodes racontant un arc narratif complet. De plus, le contrat du romancier Harlan Coben avec Netflix devrait plutôt ouvrir la porte à l’adaptation d’un autre de ses romans.

En 2018, l’auteur a en effet signé un contrat de cinq ans avec Netflix pour que 14 de ses écrits soient développés en séries ou films pour la plateforme. Selon Deadline, ce contrat a été renouvelé en 2022 pour ce qui serait quatre années supplémentaires et 12 titres de plus, incluant sa série Myron Bolitar et le roman de 2021, Win.

Jusqu’à présent, la Collection Harlan Coben sur Netflix comprend Intimidation, Innocent, Safe, Dans les bois, Ne t’éloigne pas, Sans un mot et Disparu à jamais. Des projets s’appuyant sur sur son livre de 2013 Six Ans déjà et son roman de 2019 Ne t’enfuis plus étaient précédemment annoncés en développement, mais ils n’aient pas reçu de mises à jour depuis.

Nul doute que nous entendrons parler de la prochaine adaptation Netflix de Harlan Coben dans les mois qui viennent. Ne vous attendez simplement pas à ce qu’il s’agisse de la saison 2 de Double Piège.

Double Piège est disponible en streaming sur Netflix depuis le 1er janvier 2024.