Double Piège : Combien y a-t-il d’épisodes pour la série thriller de Netflix ?

Nouvelle année, nouvelle série originale pour Netflix : 2024 commence avec style grâce à l’adaptation de Double Piège. Mais combien y a-t-il d’épisodes ?

Les jours où l’on dévorait Virgin River, Bodies et Ma Vie avec les Walter Boys sont révolus – Netflix a quelque chose de nouveau à offrir à ses spectateurs pour démarrer 2024.

Adapté du roman éponyme de 2016 de Harlan Coben, Double Piège est un nouveau thriller mettant en vedette les acteurs Michelle Keegan, Joanna Lumley et Richard Armitage.

La plateforme de streaming vient de lancer le coup d’envoi pour sa nouvelle série : combien d’épisodes de Double Piège y a-t-il à binge-watcher sur Netflix ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Combien d’épisodes y a-t-il dans Double Piège ?

Il y a huit épisodes de Double Piège sur Netflix.

Il s’agit d’une série limitée, ce qui signifie que les huit épisodes représentent une histoire complète, sans avoir à attendre de suite.

Pour certains spectateurs, c’est une bonne chose… surtout que les premiers retours de Double Piège semblent mitigés.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Des critiques divisées pour la série Double Piège sur Netflix

vishal sharma/netflix

Nick Hilton de The Independent a ainsi déclaré : “Il est difficile d’estimer à quel point Double Piège est vraiment alambiqué et invraisemblable. Votre tolérance pour Double Piège dépendra entièrement de votre capacité à éteindre votre cerveau et à laisser les événements vous submerger. L’intrigue, qui ne vaut vraiment pas la peine d’être suivie, est en outre entravée par un dialogue mélodramatique qui oscille entre des extrêmes d’émotions.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Joel Keller de Decider a ajouté : “Double Piège a suffisamment de potentiel pour quelques rebondissements intéressants, et des performances plus que soldies, qui compenseront certains dialogues maladroits et des points de l’intrigue qui semblent là pour compliquer inutilement les choses.“

Toutefois, tout le monde ne cherche pas à taper sur la petite nouvelle de Netflix.

Ed Power du Telegraph a par exemple commenté : “Ce n’est pas Succession, mais le dernier festival de rebondissements de Harlan Coben sur Netflix est l’accompagnement parfait pour une torpeur de Nouvel An sur le canapé.“

Hamish Macbain du Standard a renchéri : “Ce serait mentir que de dire que c’est autre chose qu’un divertissement très bingeable. J’ai dévoré ses huit heures l’une après l’autre, tout comme l’algorithme de Netflix l’avait prévu. Il y a peu de chance que j’y repense ou en parle beaucoup à la fin du mois de janvier. Mais ça coche bien toutes les cases habituelles et… autant être honnête : si vous avez mal à la tête le jour de l’An quand ça sort, Double Piège remplira très bien son rôle.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Double Piège est disponible sur Netflix depuis le 1er janvier 2024.