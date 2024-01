Double Piège : Explication de la fin de la série thriller sur Netflix

Dans le pur style de Harlan Coben, Double Piège est un véritable casse-tête. Voici l’explication complète de la fin de la série Netflix.

Adaptée du roman éponyme de 2016, Double Piège est la première série limitée sortie dans la programmation Netflix de 2024.

Avec des acteurs tels que Michelle Keegan, Richard Armitage et Joanna Lumley, les huit épisodes de la série dévoilent une affaire de meurtre mystérieuse qui a tenu les fans en haleine jusqu’à ses derniers moments.

Maintenant que Double Piège est officiellement disponible en streaming, voici tout ce que vous devez savoir sur sa fin, expliquée en détail.

Attention – spoilers à suivre !

La fin de Double Piège expliquée : Qui a tué Joe ?

Double Piège se termine par une révélation stupéfiante : c’est Maya qui a tué Joe.

Maya Stern (Michelle Keegan) commence Double Piège en deuil après la mort soudaine de son mari Joe (Richard Armitage). Ancienne capitaine de l’armée, Maya travaille désormais comme instructrice privée d’hélicoptère tout en s’occupant de leur jeune fille, Lily. Maya assiste aux funérailles de Joe avec le reste de la famille de son défunt mari, y compris sa mère sévère Judith Burkett (Joanna Lumley). Plus tard ce jour-là, une amie de Maya lui offre une “nanny-cam”, caméra sous forme de cadre photo, en lui disant que cela permettra à Maya de garder un œil sur la façon dont Lily est prise en charge par la nounou des Burkett.

Néanmoins, ce que Maya découvre, c’est un enregistrement de Joe, apparemment pris après sa mort. En interrogeant la nounou, Maya est aspergée de gaz lacrymogène, ce qui la conduit à croire que les Burkett cachent quelque chose. À travers des flashbacks, les spectateurs découvrent que Joe a en réalité été assassiné, Maya se lançant alors à la recherche de son véritable meurtrier. En même temps, le détective Sami Kierce (Adeel Akhtar) est chargé de l’affaire de Joe tout en faisant face à une série de périodes d’amnésie inexpliquées.

Lorsqu’elle commence ses interrogatoires, non seulement Maya est en froid avec Judith, mais elle n’est pas non plus en bons termes avec son beau-frère Eddie (Marcus Garvey). Claire (Natalie Anderson), la sœur de Maya, est également décédée peu de temps avant Joe, lors d’un cambriolage qui a mal tourné. Tout comme elle se méfie des Burkett, Maya découvre que sa sœur cachait également des choses, y compris un téléphone secret.

Le monde de Maya se délite dans Double Piège

À partir de là, plusieurs intrigues commencent à se distinguer. Le récit principal reste celui de Maya traquant le meurtrier de Joe, endossant le rôle de détective amateure. Ayant assisté à sa mort, Maya désespère d’obtenir des réponses, les informations à sa disposition étant limitées. Caroline (Hattie Morahan), la sœur de Joe, dit aussi que la mort de Joe est étrange : elle n’a pas été autorisée à voir le corps ni à obtenir un certificat de décès. Judith affirme que Caroline est mentalement instable, et déclare que Maya est sur le point de causer du tort à la famille. La mort, il semble, suit Maya partout.

En plus de cela, Maya enquête également sur la mort du frère de Joe, Andrew, qui aurait apparemment commis un suicide lorsqu’ils étaient jeunes. C’est là que Claire, la sœur de Maya, entre en jeu, après avoir eu des ennuis en tentant de révéler les secrets de la famille Burkett. Elle a retrouvé Corey le Siffleur (Laurie Kynaston) qui avait rapporté les actions de Maya dans l’armée, échangeant des informations sur la famille Burkett afin de supprimer des fichiers audio de Maya de son site. Les enfants de Claire découvrent qu’elle avait également un autre enfant d’un ancien petit ami, qu’elle a utilisé pour essayer d’obtenir plus de renseignements d’une école locale.

En visitant l’école, Maya apprend que Joe et Andrew étaient amis avec un garçon nommé Theo. Mais ce dernier et Andrew sont décédés avant que Joe ne devienne adulte. En plus du potentiel scandale de mort, Corey a découvert que les Burkett falsifiaient également des données pharmaceutiques pour les entreprises qu’ils possédaient, ne divulguant pas les effets secondaires de médicaments inefficaces. Ce qui finit par expliquer les pertes de conscience de Sami, commençant finalement à détourner les soupçons de Maya elle-même.

Double Piège : La mort rôde autour des Burkett

Dans la fin de Double Piège, Maya découvre également le corps du capitaine du yacht, présent lorsque Andrew a été assassiné. Shane (Emmett J. Scanlan), l’ami de Maya, est resté un confident tout au long de ses découvertes, mais s’avère également être la clé pour révéler le véritable passé de Maya. Lors d’une conversation entre eux, les spectateurs apprennent que les enregistrements militaires compromettants de Corey montrent Maya désobéissant directement aux ordres, tuant des civils dans le processus. Shane l’a aidée à tester la balle qui a tué Claire, prouvant que la même arme a également tué Joe. Après avoir découvert que le clip de la nanny-cam de Joe était un deepfake, Shane découvre que c’était en fait Maya qui avait tué Joe.

Joe était non seulement responsable des morts de Theo, de son frère Andrew et du capitaine du yacht, mais il avait également tué Claire. Après avoir découvert que Claire était sur le point de donner des informations compromettantes à Corey, Joe a estimé qu’il n’avait d’autre choix que de la faire taire une fois pour toutes. Maya l’a découvert et a dit à Joe qu’elle voulait lui parler seule, les deux se rencontrant dans un parc la nuit. Chacun se méfiait de ce que l’autre savait, mais c’est Maya qui a agi la première, tuant Joe en trois coups.

Les spectateurs voient Sami arrêter Maya, mais elle se rend ensuite chez Judith, où elle, Caroline et l’autre fils, Neil, viennent de terminer le dîner. Maya les attend dans le noir, les confrontant sur les multiples morts et les données pharmaceutiques falsifiées. Judith nie tout, affirmant qu’elle a toujours su que Maya avait tué Joe. Plus Maya presse Judith, plus cette dernière cède, tentant de la convaincre d’accepter un accord qui rejetterait toute la responsabilité sur Joe sans ternir les deux parties.

Maya refuse et est immédiatement tuée par Neil. Avant de mourir, elle pointe l’étagère, où se trouve le cadre de la nanny-cam. Sami et Corey ont collaboré pour créer une diffusion en direct : la famille a donc tué Maya devant témoins, et admis toutes les tragédies précédentes. Les trois sont arrêtés et envoyés en prison. 18 ans plus tard, Lily – qui a été recueillie par Eddie – donne naissance à une petite fille. Sami, Eddie et Shane viennent tous lui rendre visite. Lily dit qu’elle veut appeler le bébé Maya, en l’honneur de sa mère.

Double Piège est intégralement disponible en streaming sur Netflix depuis le 1er janvier 2024.

