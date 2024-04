Y aura-t-il une saison 2 de Mon Petit Renne ? Explication du prochain projet du créateur de la série

Mon Petit Renne récolte un succès tout mérité sur Netflix, on peut donc s’interroger sur l’éventualité d’une saison 2 : sur quoi portera le prochain projet de son créateur, Richard Gadd ?

Les histoires de stalkers plaisent visiblement aux abonnés Netflix : après l’engouement autour de la série You, c’est au tour de Mon Petit Renne, petit nouveau dans le catalogue, de remporter la course aux vues. Squattant le top 10 des séries depuis sa sortie, la mini-série sur la relation (très) compliquée entre Donny et Martha se présente comme “une histoire vraie“.

Écrite, réalisée et interprétée par Richard Gadd (Donny), la mini-série se compose de 7 épisodes d’une trentaine de minutes en moyenne. Netflix ne dérogeant pas à ses habitudes, l’intégralité de Mon Petit Renne a été diffusée en même temps, le 11 avril 2024. Mais avec son succès, peut-on s’attendre à une suite ? On vous explique tout sur le prochain projet de son auteur.

Y aura-t-il une saison 2 de Mon Petit Renne ?

Non, aucune saison 2 de Mon Petit Renne n’a été envisagée par Netflix. Il s’agit d’une mini-série, pensée donc comme une histoire d’une seule saison.

netflix

D’après la nature de la série, une suite serait compliquée. On ne parle pas ici d’une adaptation de roman, mais du récit traumatisant d’un homme, victime de harcèlement – et plus si affinités. Et malgré le côté ambigu de la dernière scène, il est très peu probable que l’auteur remette le couvert.

Si Richard Gadd n’a pas évoqué l’idée de se lancer à l’assaut d’une nouvelle saison, il n’a pas manqué de faire part de son bonheur face au très bon accueil de sa création sur Netflix. L’auteur et acteur s’est ainsi exprimé dans un communiqué (via Deadline) : “Le succès de Mon Petit Renne est encore assez difficile à appréhender, ça ne fait qu’un peu plus d’une semaine depuis sa sortie. Qui aurait cru que cette histoire bizarre d’un comédien qui se sabote lui-même, se fait harceler et a vécu des abus, pourrait toucher autant de monde ? J’espère que ça servira d’inspiration pour ceux qui se trouvent dans un bourbier similaire et les aider à continuer d’avancer.“

Quel est le prochain projet de Richard Gadd après Mon Petit Renne ?

Richard Gadd travaille actuellement sur Lions, une nouvelle série en six parties pour la BBC sans aucun lien avec Mon Petit Renne.

netflix

D’après Screen Scotland, la série sera à nouveau écrite et réalisée par Gadd et suivra deux frères, Niall et Ruben, après une “explosion de violence” lors d’un mariage qui “nous catapultera à travers leur vie“, selon le synopsis officiel.

La série devrait s’étendre sur quatre décennies, des années 1980 à nos jours, et relatera “les hauts et les bas de la relation entre les frères, depuis leur rencontre à l’adolescence jusqu’à leur brouille à l’âge adulte – avec tous les bons moments, mais aussi les mauvais, les plus terribles, drôles, enragés et difficiles.“

Contrairement à Mon Petit Renne, Lions ne semble pas être tiré d’une histoire vraie. Mais Richard Gadd reste passionné par le projet, le décrivant comme un “coup de foudre” :

“C’est un rêve devenu réalité que de faire partie de l’équipe d’un diffuseur aussi historique, réputé pour apporter le meilleur de la comédie et du drame (et de la comédie dramatique, d’ailleurs) sur nos écrans. Un rêve qui risque de s’estomper face aux échéances serrées d’écriture et aux jours de tournage pluvieux dans les rues de Glasgow. Je rigole. Je n’ai jamais été aussi heureux de travailler sur quelque chose de toute ma vie.“

Lions n’a pas de date de sortie pour le moment, difficile donc de déterminer si la série sera disponible plus tard en 2024 ou s’il faudra attendre jusqu’en 2025.