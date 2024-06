Qui est Sameer dans la saison 4 de The Boys ?

L’épisode 5 de la saison 4 de The Boys nous a présenté le Dr. Sameer Shah, mais qui est-il et surtout, est-il toujours en vie ?

Le dernier chapitre de la série de super-héros a ajouté plusieurs nouveaux Supers qui ont rejoint les Sept, avec Firecracker et Sister Sage aidant à mettre en œuvre le plan diabolique de Homelander.

Mais alors qu’il rassemble les Supers, les Boys planifient une contre-attaque. Dans l’épisode 5, les événements de Gen V entrent en jeu après que l’équipe découvre le virus tueur de Supers.

Et alors qu’ils se lancent dans une quête folle pour le récupérer, les fans ont également fait la rencontre d’un autre personnage inconnu jusqu’alors. Voici tout ce que vous devez savoir sur Sameer Shah. ATTENTION : spoilers à venir !

Qui est Sameer dans The Boys ?

Le Dr. Sameer Shah était un scientifique de premier plan au département R&D de Vought International. Mais c’est aussi le père de Zoe, la fille de Victoria Neuman. Son rôle a évolué lorsqu’il a été chargé de tester le virus Super sur des animaux. Sameer est interprété par Omid Abtahi.

Amazon MGM Studio

Il apparaît pour la première fois dans l’épisode 5 de la saison 4 de The Boys après que la bande se rend à la propriété de Stan Edgar, qui – à son insu – avait été transformée en laboratoire pour effectuer des tests sur le fameux virus découvert dans la saison 1 de Gen V.

Pour ce faire, Sameer et son équipe ont d’abord administré le Composé V et le V temporaire à des rongeurs. Mais lorsqu’un hamster doté de super-pouvoirs s’est échappé et a ravagé le laboratoire, leur réserve de V a contaminé la nappe phréatique, donnant ainsi naissance à une ferme d’animaux dopés au V.

Alors que la plupart de l’équipe a été tuée, Sameer a réussi à se cacher dans une grange voisine. Dans le dernier épisode en date, il est découvert par les Boys, accompagnés de Stan Edgar et Victoria Neuman.

Lorsque Sameer et Neuman s’embrassent, nous apprenons alors qu’ils sont en couple, et qu’il est le père de Zoe (qui est également devenue une Super).

« Le docteur Shah était à la tête du département R&D de Vought, avant de déflorer ma fille dans mon dos », déclare Edgar, bien que Neuman lui rappelle qu’elle avait 20 ans et était « loin d’être vierge ».

Sameer est-il mort ?

Non, Sameer est bel et bien vivant – bien que sa jambe ait été coupée par Butcher, ce qui a conduit Neuman, Edgar, et le reste des Boys à croire qu’il était mort à la ferme.

Amazon MGM Studio

Lorsque la bande s’est enfuie pour tenter d’échapper au groupe de moutons sous V, Sameer a disparu dans le chaos ambiant. Un agent du Bureau Fédéral des Affaires Surhumaines (FBSA) trouve juste sa jambe sur la propriété, supposant donc qu’il est mort.

Cependant, on apprend à la toute fin de l’épisode que c’est en réalité Butcher qui lui a coupé sa jambe pour faire croire à tout le monde qu’il avait été tué, et qu’il le retient captif. Accompagné de Joe Kessler, il lui révèle son plan, à savoir forcer Sameer à recréer le virus pour pouvoir éliminer Homelander et Vought une bonne fois pour toutes.

Les épisodes 1 à 5 de la saison 4 de The Boys sont actuellement disponibles en streaming sur Prime Video. Vous pouvez découvrir la date de sortie du prochain épisode avec notre calendrier de sortie de la saison 4. Et pour continuer dans la même thématique, découvrez si Ashley a pris du Composé V, ou encore pourquoi les fans pensent que ce nouveau personnage de la saison 4 n’est pas celui qu’il prétend être.

