Combien y aura-t-il d’épisodes dans la saison 2 de Blue Lock ?

Les fous du ballon vont bientôt revenir sur nos écrans, mais n’auront pas de temps additionnel pour la saison 2, qui comptera beaucoup moins d’épisodes que la première.

Blue Lock avait tout pour réussir à sa sortie en 2018 : le manga écrit par Kaneshiro Muneyuki et dessiné par Nomura Yusuke a choisi d’aborder le thème du football, sport considéré comme le plus populaire au monde, tout en présentant des personnages charismatiques et au tempérament bien trempé.

Son adaptation en anime a tout cassé elle aussi, prouvant que les histoires de sport ont tout ce qu’il faut pour plaire au public. À l’image d’un Haikyu!! ou de Yuri!!! on Ice qui ont réussi à émuler des spectateurs qui n’auraient parfois éprouvé aucun intérêt pour le volley ou le patinage artistique, Blue Lock s’est également distingué. Et face au succès, c’est sans surprise que la saison 2 a été confirmée. Mais cette nouvelle partie de l’anime, qui débarquera après le film Blue Lock : Épisode Nagi, sera clairement moins longue que la première.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 2 de Blue Lock ?

La saison 2 de Blue Lock comptera 14 épisodes en tout, soit 10 de moins que la première saison.

En effet, la première partie de l’anime avait eu droit à 24 épisodes, adaptant plus ou moins librement le manga jusqu’au onzième tome. Si l’annonce peut faire mal aux fans qui espéraient avoir droit à davantage de moments avec leurs personnages préférés, il faut tout de même rappeler que l’anime bénéficie également de la sortie du film Épisode Nagi au cinéma cet été, le 3 juillet 2024.

La saison 2 adaptera l’arc “U20”, dans lequel les candidats sélectionnés du programme intensif Blue Lock devront affronter les joueurs de moins de 20 ans destinés à intégrer l’équipe nationale du Japon. Pour l’emporter, les têtes brûlées vont devoir mettre de côté l’égoïsme qui les définit et se rappeler que le football est un sport qui se joue à 11.

La saison 2 de Blue Lock sortira le 5 octobre 2024. Mais en attendant de retrouver Isagi et compagnie, vous pouvez jeter un coup d’œil à notre top 15 des meilleurs animes attendus pour la saison d’été 2024.