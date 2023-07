Ce que l’on sait sur la Saison 3 de From

Alors que la Saison 2 de From a été diffusée il y a peu sur Prime Vidéo (Paramount+) et Canal+ Series, les fans de la série attendent avec impatience l’arrivée de la Saison 3. Voici tout ce que l’on sait à ce sujet.

From a fait ses débuts sur MGM+, anciennement Epix, en 2022. Bien que son audience ait été assez modeste, les retours ont été tellement positifs que la série a rapidement été renouvelée pour une seconde saison.

Alors que les fans ont rapidement dévoré ces nouveaux épisodes, ils n’attendent désormais plus qu’une chose : l’arrivée de la Saison 3. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface jusqu’à présent à ce sujet.

MGM+ La Saison 3 de From est attendue avec impatience par les fans de la série.

Y aura-t-il une Saison 3 de From ?

L’arrivée d’une Saison 3 de From n’a pas encore été confirmée … pour l’instant.

Néanmoins, alors que l’audience ne fait que grimper et que les critiques sont toujours aussi positives, il serait étonnant que MGM+ ne renouvelle par la série. D’autant plus que ces dernières semaines de multiples informations semblent suggérer une annonce imminente.

En effet, selon The Coast, l’équipe de la série retournera en Nouvelle-Écosse “dans les semaines à venir” pour tourner la Saison 3, dont la production devrait durer de juillet à décembre 2023.

Harold Perrineau, qui incarne le shérif de la ville dans la série, a évoqué la grève des scénaristes dans une interview avec TV Insider, mais il semblait optimiste pour la suite des événements.

“Voilà le truc, je n’ai pas de nouvelles parce que je pense que personne ne sait ce qu’il en est de cette grève des scénaristes. Et, vous savez, je les applaudis pour leur combat pour obtenir ce dont ils ont besoin, et je les soutiens pour tout ça. Donc je suis avec eux pour quoi que ce soit. J’espère que nous arriverons à une sorte d’accord parce que nous aimerions tous reprendre le travail” a-t-il déclaré.

“Maintenant, nous n’avons pas encore eu de confirmation officielle. Mais il est supposé que nous y retournerons dès que tout cela se calmera. Nous avons eu beaucoup de succès, et la série continue à gagner en popularité. Nous sommes vraiment comme la petite émission qui a réussi. Je reçois littéralement des appels de personnes avec qui je n’ai pas parlé depuis des années, et elles disent : Yooo ! J’ai vu ton émission ! Je suis vraiment excité à ce sujet.”

“J’étais au téléphone hier avec Alec Baldwin, avec qui j’ai fait The Edge il y a des années, et il m’a appelé parce qu’il travaille sur quelque chose avec Scott McCord. Quand vos amis d’autrefois vous appellent, quelque chose se passe. Donc, je suis presque sûr que nous serons renouvelés. Je ne sais pas exactement quand, nous devons vraiment attendre que toutes ces autres choses se résolvent. Et puis je suis sûr que nous reprendrons là où nous en étions, vous savez, à fond.”

Étant donné que la Saison 3 n’a pas encore été confirmée, la prochaine saison n’a pas encore de date de sortie, mais si la production se termine bel et bien au mois de décembre, on peut s’attendre à ce qu’elle sorte à l’été 2024.

Les deux premières saisons sont sorties en février 2022 et en avril 2023. La grève des scénaristes risque de causer un certain retard, mais une première au cours de l’été 2024 semble être ce qu’il y a de plus probable.

Casting de la saison 3 de From : Qui sera dedans ?

On peut s’attendre à ce que les acteurs suivants rejoignent le casting de la Saison 3 de From :

Harold Perrineau en tant que Boyd Stevens

Catalina Sandino Moreno en tant que Tabitha Matthews

Eion Bailey en tant que Jim Matthews

David Alpay en tant que Jade Herrera

Elizabeth Saunders en tant que Donna Raines

Scott McCord en tant que Victor R

icky He en tant que Kenny Liu

Chloe Van Landschoot en tant que Kristi Miller

Pegah Ghafoori en tant que Fatima Hassan

Corteon Moore en tant que Ellis Stevens

Hannah Cheramy en tant que Julie Matthews

Simon Webster en tant que Ethan Matthews

Avery Konrad en tant que Sara Myers

Intrigue de la saison 3 de From : À quoi peut-on s’attendre ?

Après le final détonnant de la Saison 2, les choses ne vont probablement faire qu’empirer pour les habitants de la ville dans la Saison 3 de From.

“Chaque fois que vous pensez pouvoir vous en sortir de cette façon, bang, vous vous heurtez à un mur, ici, ici, ici, ici, et cela s’accumule et monte crescendo à la fin de la saison deux”, a déclaré le réalisateur Jack Bender à Tell-Tale TV. “Cela s’intensifie et mène à une fin de saison vraiment puissante et folle, qui est là où nous allons commencer la saison trois. Cela empire, c’est comme des sables mouvants.”

Jake Bender a également cité Stephen King, dont le travail inspire la direction créative de From. “Vous savez, quand je travaille avec Stephen King, j’aime le fait qu’il écrit sur les monstres en nous, ainsi que les monstres hors de nous. Nous nous comprenons donc d’une certaine manière. Je pense que c’est très vrai pour notre série”, a-t-il expliqué.

Stephen King quant à lui a visiblement été impressionné par la série, il a posté à son sujet à plusieurs reprises. “Si vous êtes un fan d’horreur et que vous ne regardez pas From, vous devriez vous y mettre. C’est flippant”, a-t-il tweeté.