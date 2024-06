Final de Bridgerton : un changement majeur pour Pénélope dans la saison 3 salué par des fans

L’intrigue de Pénélope dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton a légèrement dévié par rapport à celle des romans, mais les fans ont malgré tout reconnu que le choix de la série n’enlevait rien au moment de gloire du personnage.

Attention : cet article contient des spoilers de la partie 2 de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton.

Ça y est, Lady Whistledown est démasquée ! Après des années à écrire les commérages de la haute société londonienne, l’auteure des Chroniques Mondaines a levé le voile sur sa propre identité dans le final de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix.

Une telle révélation était en préparation depuis des années, et était inévitable. Entre les enquêtes de la reine et d’Éloïse, puis de Cressida Cowper, il fallait bien s’attendre à ce que la vérité triomphe. Heureusement, le secret aura été moins dévastateur que prévu, et Pénélope Bridgerton aura réussi à transformer la scène en un moment émouvant lors du huitième et dernier épisode de la saison 3.

La jeune femme explique en effet lors du bal de ses sœurs les raisons qui l’ont poussée à écrire sous un pseudonyme, revenant sur ses regrets d’avoir pu blesser les cibles de ses chroniques, et assurant vouloir continuer d’écrire pour des sujets plus respectueux. La reine lui permet finalement de continuer de publier sous le nom de Lady Whistledown.

Une scène vibrante, mais qui n’a rien à voir avec les romans de Julia Quinn adaptés par la série Netflix. En effet, c’est en fait Colin qui prend la décision de révéler la vérité aux deux familles et à la société dans les livres. Il agit ainsi dans l’espoir de protéger Pénélope du courroux royal, et forcer Cressida à arrêter de mentir en prétendant être l’auteure des chroniques.

Si le gentleman semble alors faire preuve d’amour pour sa femme dans les romans, la décision de mettre Pénélope au centre de la scène dans la série a elle aussi convaincu les fans. Évidemment, des lecteurs ont tout de même témoigné de leur perplexité face à un tel changement, mais le choix a été défendu par d’autres spectateurs.

Comme cet internaute, qui explique dans un thread sur X/Twitter être fan du livre mais arriver à la conclusion que la série offre quelque chose en plus : “Cette scène est faite POUR le développement du personnage de Pénélope. Tout ce qu’elle a toujours voulu, c’était se sentir confiante, trouver ce courage (que Colin loue peu après) qu’elle cherchait bien avant Lady Whistledown. C’est de cela qu’il s’agissait avec Lady Whistledown, TROUVER sa voix et l’UTILISER.”

L’internaute conclut : “Même si Colin n’a pas CRIÉ aux sept mers à quel point il était fier de Pénélope, ça n’a pas d’importance parce que ce n’est pas ce que Pénélope voulait. Le fait que Colin soit à ses côtés alors qu’elle est assez courageuse pour sortir de l’ombre et être celle qu’elle voulait être est suffisant pour Pénélope !“

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton est intégralement disponible sur Netflix. Et si vous cherchez de nouvelles séries, vous pouvez consulter la liste des productions qui sortent ce mois-ci en streaming.