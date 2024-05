Bridgerton Saison 3 : Avez-vous reconnu toutes les chansons reprises dans la série Netflix ?

Lady Whistledown a repris du service pour la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, mais elle n’est pas la seule : car pour animer les bals des débutantes, quoi de mieux que des morceaux de variété repris de manière orchestrale ?

C’est un peu la marque de fabrique de La Chronique des Bridgerton : bien que déjà existante dans d’autres œuvres du cinéma, la reprise de chansons contemporaines dans un registre plus orchestral a fait ses preuves dès la saison 1. Ariana Grande et son “Thank U Next” avait ainsi déjà eu droit à un relooking, tout comme le groupe Maroon 5 et leur chanson “Girls like you“.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et qui dit nouvelle saison, dit nouvelles chansons ! La partie 1 est sortie, et propose déjà un joli panel d’artistes dont le travail a été grimé pour animer les sessions de danse des cœurs à prendre de La Chronique des Bridgerton. Mieux : la partie 2 proposera pour la première fois une chanson originale, composée expressément pour la série Netflix.

Quels sont les morceaux repris dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton ?

Liam Daniel/Netflix

Vous pouvez retrouver ci-dessous toutes les reprises orchestrales de chansons contemporaines présentes dans la partie 1 de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton :

Reprise de “ abcdefu ” de GAYLE, par Vitula (épisode 1)

” de GAYLE, par Vitula (épisode 1) Reprise de “ Dynamite ” de BTS, par le Vitamin String Quartet (épisode 2)

” de BTS, par le Vitamin String Quartet (épisode 2) Reprise de “ Jealous ” de Nick Jonas, par Shimmer (épisode 2)

” de Nick Jonas, par Shimmer (épisode 2) Reprise de “ Cheap Thrills ” de Sia, par le Vitamin String Quartet (épisode 3)

” de Sia, par le Vitamin String Quartet (épisode 3) Reprise de “ Happier Than Ever ” de Billie Eilish, par le Vitamin String Quartet (épisode 3)

” de Billie Eilish, par le Vitamin String Quartet (épisode 3) Reprise de “ Snow On The Beach ” de Taylor Swift et Lana Del Rey, par le Atwood Quartet (épisode 4)

” de Taylor Swift et Lana Del Rey, par le Atwood Quartet (épisode 4) Reprise de “Give Me Everything – Stripped Down” de Pitbull par Archer Marsh (épisode 4)

À ces reprises, viendra s’ajouter dans la partie 2 la toute première chanson originale de l’univers Bridgerton, intitulée “All I Want“.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le maestro derrière les choix musicaux de La Chronique des Bridgerton, c’est Justin Kamps. Le directeur de la musique pour la série a expliqué auprès de Tudum (le site d’informations de Netflix) que son travail de réflexion ne s’arrêtait pas aux époques des morceaux sélectionnés : “Je cherche des musiques du passé qui pourraient fonctionner, mais aussi des hits actuels qui pourraient avoir du sens.“

Pour la saison 3, les décisions diffèrent légèrement, puisqu’il n’est plus uniquement question d’accompagner les scènes de danse : “Tout dépend du scénario et des thèmes. On peut choisir quelque chose qui correspond à une chorégraphie, mais aussi à une scène ou une émotion.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La partie 1 de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton est déjà sortie, mais il reste encore la partie 2 pour proposer de nouvelles reprises : nous mettrons alors cet espace à jour.