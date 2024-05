Le couple de la saison 4 de Bridgerton aurait déjà été révélé

Les abonnés Netflix attendent la deuxième partie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, mais il semblerait qu’on ait déjà assez d’éléments pour deviner quel couple marquera la saison 4.

Très attendue, la saison 3 de La Chronique des Bridgerton a enfin rejoint le catalogue de Netflix pour dévoiler un couple réclamé à grands cris par les fans : Colin Bridgerton et Pénélope Featherington semblent en effet faits l’un pour l’autre, à en croire la première partie. En plus de découvrir les péripéties du duo – renommé “Polin” pour l’occasion sur les réseaux sociaux -, les spectateurs ont aussi pu suivre les aventures d’autres membres de la famille.

Parmi eux, Benedict Bridgerton, deuxième fils aîné, qui a droit à son moment sulfureux avec Lady Tilley Arnold. Mais leur histoire va-t-elle durer ? Une publication sur Instagram a semé le doute chez les fans, alors qu’on découvrait une photo de l’actrice Joanna Bobin, en pleine session maquillage pour incarner son personnage Lady Cowper, maman sévère de Cressida.

C’est le fun fact en légende qui a créé le trouble, indiquant que le vrai nom de la Lady est en réalité Araminta. Un nom qui ne devrait pas laisser de marbre les fans, surtout ceux qui auront lu les romans de Julia Quinn. Car ce détail n’en est peut-être pas un, le nom Araminta rappelant une grande part d’intrigue du tome 3, Benedict (ou An Offer From a Gentleman en version originale.) Le héros y rencontre Sophie Beckett, et tombe amoureux d’elle alors qu’elle devient domestique chez les Bridgerton. Mais quel est le rapport ?

“Fun fact : le prénom de Lady Cowper est Araminta ! / PARDON MAIS ILS SONT PRÊTS POUR ÇA ????“

Sophie est en réalité l’enfant illégitime du comte de Penwood. Après la mort de sa mère, la petite est déposée chez son père, et est élevée par des serviteurs de la maison… jusqu’à ce que son père épouse la comtesse de Penwood, alias Araminta, qui devient la méchante belle-mère. Ça y est, vous l’avez ?

Les réactions des spectateurs n’ont pas tardé à affluer, les fans faisant rapidement le rapprochement comme cet internaute qui supplie : “SOPHIE BECKETT RENTRE À LA MAISON“, repris par un autre, aussi ravi que perplexe : “Je le savais ! Alors c’est pour ça qu’ils montrent autant le passé de Cressida ? Alors, qui est l’autre femme avec qui il sort ?“

En effet, la saison 3 de La Chronique des Bridgerton a davantage développé l’histoire de Cressida Cowper, probablement dans le but d’intégrer davantage de membres de sa famille à l’intrigue. À première vue enfant unique dans la série, la demoiselle a en réalité trois demi-sœurs dans les livres. Mais la production Netflix pourrait à tout moment changer la donne : après tout, la nouvelle amie d’Eloïse explique plusieurs fois comment oublier une personne proche, suggérant qu’elle a de l’expérience dans le domaine. A-t-elle rayé Sophie Beckett de sa vie de la même manière ?

Du côté de Benedict, la romance avec Lady Tilley Arnold a de quoi plonger les fans dans l’incertitude. Leur histoire peut-elle bien se terminer, quitte à balayer d’un revers de main celle de Sophie Beckett ?

La première partie de la saison 3 est déjà disponible sur Netflix. Pour la suite de La Chronique des Bridgerton, le rendez-vous est donné pour juin 2024.