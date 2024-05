La showrunner de la saison 3 de Bridgerton explique la suppression d’un perso important

Le drame historique de Netflix s’apprête à revenir dans une saison 3 très attendue, mais avant le top départ, sa showrunner a tenu à révéler pourquoi un personnage important du livre avait été supprimé de la série.

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton ne va plus tarder à sortir, et se concentrera sur l’amour naissant entre Colin Bridgerton et son amie de longue date Penelope Featherington. Une bonne partie de l’histoire se penchera également sur la vie familiale de la demoiselle, incluant sa mère Portia et ses deux sœurs aînées, Prudence et Philippa.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais la série Netflix fait en réalité l’impasse sur un autre membre de la famille. Car la dernière génération des Featherington compte non pas trois mais bien quatre sœurs dans les romans de Julia Quinn. En effet, la jeune Felicity est très proche de Penelope dans les pages de La Chronique des Bridgerton, dans une relation qui détonne par rapport à celles que l’héroïne de la saison 3 entretient avec le reste de son clan.

Une disparition que la showrunner Jess Brownell a qualifié de nécessaire dans une interview pour TVInsider : “Je trouve que c’était un choix judicieux.[…] C’est juste délicat de dépeindre trois sœurs, surtout quand on prend en compte l’aspect secondaire des Featherington. Le vrai rôle des sœurs, outre leur aspect comique, est de servir de contraste à Penelope.“



Pour le format de la série, la douceur de Felicity aurait donc desservi la caractérisation du personnage de Penelope, toujours d’après la showrunner : “Si je ne me trompe pas, Felicity est une sœur plus gentille dans les livres. L’enlever de la série a aidé à accentuer l’isolement et la détresse de Pen dans ce nid de vipères, avec ses sœurs méchantes et sa mère qui la rabaisse.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 3 adaptera le quatrième volume de La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn, intitulé Colin (ou Romancing Mr Bridgerton en version originale). Dans le roman, Portia exige que Felicity épouse Colin, malgré leurs douze ans de différence et l’amitié qui lie la jeune fille à la petite Hyacinth Bridgerton. Le personnage n’étant plus présent, Penelope devra composer avec l’absence de son alliée la plus précieuse, d’autant plus qu’elle s’est brouillée avec son amie Eloise à la fin de la saison 2 de la série.

La première partie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton sera diffusée le 16 mai 2024 sur Netflix. D’ici-là, vous pouvez aussi consulter la liste des autres séries diffusées ce mois-ci.

L’article continue après la publicité