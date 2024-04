Le concepteur de Fallout: New Vegas réagit aux changements apportés par la série Prime Video

Le concepteur de Fallout: New Vegas, Josh Sawyer, a donné son avis sur les changements apportés pour la série Fallout de Prime Video, qui ne semblent pas trop le déranger.

Certes, la série Fallout de Prime Video a été un succès fulgurant, mais cela n’a pas pour autant empêché les fans de la franchise de faire part de leur mécontentement, notamment par rapport à certaines modifications apportées par la série des studios Amazon.

Parmi les principales critiques, il semblerait que la récente série entre en conflit à plusieurs reprises avec certains éléments de l’intrigue du très populaire Fallout: New Vegas. Lors d’un entretien avec Rock Paper Shotgun, Josh Sawyer, le directeur de projet et concepteur principal de Fallout: New Vegas, a partagé son avis pour le moins surprenant concernant les changements apportés au lore d’origine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Ça peut paraître étrange, mais quoi qu’il en soit, cela ne me dérange pas”, a-t-il expliqué. “Mon attitude envers les propriétés sur lesquelles je travaille, et même les personnages que je crée, est que je ne possède rien de tout cela. Cela n’a jamais été à moi. Et ce que j’ai créé, c’est ce que j’ai créé.”

Des sources de conflit qui sont relativement mineures en réalité. Fallout: New Vegas se déroule en 2281, tandis que la série Fallout de Prime Video se passe 15 ans plus tard, en 2296.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, la série Fallout inclut également la destruction de Shady Sands comme un point d’intrigue majeur, affirmant que la ville a été bombardée en 2277. Étant donné qu’une des factions principales de New Vegas, la République de Nouvelle Californie (RNC), est basée à Shady Sands, les fans sont mécontents, car il semble peu probable que la RNC aurait pu mener l’attaque massive qu’elle a réalisée dans New Vegas avec leur base réduite en cendres.

Le directeur de longue date de Fallout, Todd Howard, s’était lui aussi penché sur le sujet, en disant à IGN que Bethesda a travaillé étroitement avec l’équipe de la série télévisée et que la chronologie reste intacte. Et Sawyer, malgré les nombreux messages des fans et les préoccupations qui lui sont adressées, reste indifférent aux changements car tout cela appartient désormais au passé pour lui.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Il y a des choses que je pourrais regarder et dire, ‘Je n’aurais pas pris cette direction’, et puis il y a d’autres choses que je trouve vraiment cool. Mais ce n’est pas mon domaine, ça n’a jamais été ma chose. J’étais un invité qui y travaillait. Alors j’essaie de maintenir une certaine distance entre moi-même et l’univers.”

Les huit épisodes de la série Fallout sont disponibles en streaming sur Prime Video, avec une deuxième saison actuellement en développement.