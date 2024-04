Casting de From : tous les acteurs et personnages de la série d’horreur

Le casting et les personnages de la série From continuent de captiver le public, qui attend la saison 3 avec impatience. Voici donc une liste des principaux acteurs présents dans cette série horrifique.

Alors que From doit bientôt revenir avec une troisième saison, la série d’horreur diffusée sur MGM+ a su séduire les fans, parmi lesquels on retrouve notamment le célèbre Stephen King. Le casting est resté assez constant, avec seulement quelques grands changements d’année en année.

Étant l’une des meilleures séries pour celles et ceux qui apprécient les mystères angoissants, l’intrigue est beaucoup plus difficile à démêler que la liste des acteurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici donc tous les personnages principaux et secondaires de From et les acteurs talentueux qui leur donnent vie.

Casting et personnages de From

Sommaire

Harold Perrineau dans le rôle de Boyd Stevens

MGM+

Boyd Stevens est le personnage principal de From. Il est le shérif auto-proclamé et maire de la ville. Lorsqu’on le rencontre dans la saison 1, il est en conflit avec son fils Ellis et pleure la mort de sa femme Abby. Boyd est également un vétéran de l’armée qui a combattu en Afghanistan et en Irak. En tant que personnage principal, il passe son temps à démêler les dangereux fils de cette mystérieuse intrigue.

Perrineau est principalement connu pour son rôle dans Lost : Les Disparus, bien qu’il n’y soit pas resté jusqu’à la fin. Il était l’une des rares stars établies au début de la série et y incarnait le personnage de Michael Dawson. Mais les fans de la saga Matrix auront également reconnu Link, que l’on a pu voir dans Matrix Reloaded (2003) et Matrix Revolutions (2003). Enfin, les plus anciens d’entre nous le connaissent sûrement en tant que Mercutio dans Roméo + Juliette (1996), ou encore pour son rôle d’Augustus Hill, personnage et narrateur de la série Oz.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Catalina Sandino Moreno dans le rôle de Tabitha Matthews

MGM+

Tabitha est l’une des principales têtes d’affiche du casting. Elle arrive en ville avec son mari Jim, sa fille Julie et son fils Ethan. Lorsque les spectateurs la rencontrent, elle pleure encore la mort récente de son plus jeune enfant, Thomas. La famille, fortement éprouvée par le deuil, se retrouve piégée dans la ville. Tabitha est un personnage déterminé, animé par le désir de protéger ses proches et de réussir à s’échapper.

Catalina Sandino Moreno est une actrice colombienne qui a partagé l’Ours d’argent avec Charlize Theron et a reçu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice pour son rôle dans le film Maria, pleine de grâce (2004). On a également pu la voir aux côtés de Benicio del Toro dans les films Che de Steven Soderbergh, acclamés par la critique. Certains fans auront aussi reconnu Maria, le personnage qu’elle incarnait dans Twilight, chapitre III : Hésitation (2010).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Eion Bailey dans le rôle de Jim Matthews

MGM+

Jim est le mari de Tabitha, qui arrive dans la ville américaine lorsque lui et sa famille font un dernier voyage ensemble avant que sa femme et lui prévoient de divorcer suite à la mort de Thomas. Dans la série, il passe beaucoup de temps à travailler avec Jade pour trouver un moyen de s’échapper et de contacter le monde extérieur.

Eion Bailey a joué le rôle du soldat David Kenyon Webster dans la célèbre série HBO Frères d’armes et est également apparu dans divers films tels que Fight Club (1999), Danse ta vie (2000) ou encore Profession Profiler (2004). Il a eu un rôle récurrent dans la série télévisée Covert Affairs, et on a également pu le voir incarner Auguste Wayne Booth/Pinocchio dans Once Upon a Time.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

David Alpay dans le rôle de Jade Herrera

MGM+

Jade, un développeur informatique fortuné, arrive en ville le même jour que la famille Matthews. Malgré son intelligence, il est arrogant et acerbe envers les habitants et a du mal à s’adapter à son nouvel environnement. Il a toutefois des compétences qui peuvent être utiles, et il se trouve donc à faire équipe avec Jim.

L’acteur canadien David Alpay est également musicien et producteur, et avant From, il était connu pour avoir joué Mark Smeaton dans la série Les Tudors. Un autre fait marquant de sa carrière fut lorsqu’il a joué Danny dans la comédie L’homme de l’année (2006), aux côtés de Robin Williams.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Elizabeth Saunders dans le rôle de Donna Raines

MGM+

Donna, l’implacable leader de Colony House, est dédiée à la sécurité de ses résidents et de la ville, bien qu’elle semble assez bourrue de prime abord. Elle apparaît comme étant rude et insensible, mais au final, vous voulez l’avoir de votre côté. Donna a perdu sa sœur dans des circonstances terribles lorsqu’un voyage sur la route a été interrompu par l’une des créatures cauchemardesques de From, la créature au sourire fixé (ou Smiley Creature en VO). C’est l’un des premiers personnages de la série, apparaissant dès l’épisode 1 de la saison 1.

Elizabeth Saunders est une actrice britanno-canadienne avec une carrière bien remplie. Dernièrement, le public a pu la voir dans le film d’horreur Ça (2017), ou encore dans la série Captive.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Scott McCord dans le rôle de Victor

MGM+

Victor est un étrange résident de Colony House qui est piégé dans la ville depuis qu’il est enfant. Il a passé la plupart de sa jeunesse seul. Bien que cela en fasse un atout, ayant plus de connaissances que la plupart, il garde certaines informations et hésite à révéler les secrets qu’il connaît.

Scott McCord est un acteur de caractère reconnu pour sa polyvalence. On peut le retrouver dans la série The Sinner, mais aussi FBI, Jupiter’s Legacy ou encore Lost Girl. Certains fans pourraient également reconnaître sa voix dans des œuvres animées, puisqu’on peut l’entendre dans Bakugan Battle Brawlers, Beyblade: Metal Fusion, Défis extrêmes, Ruby Gloom, Camp Marécage et PAW Patrol : La Pat’ Patrouille.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Shaun Majumder dans le rôle du Père Khatri

MGM+

Le Père Rudra Khatri est le prêtre de la ville. Il s’est rapidement établi comme la voix de la raison indispensable au sein de la communauté, qui est naturellement en proie à la paranoïa et à la peur. Il préside les cérémonies depuis son église improvisée et a un passé sombre qui l’a mené jusqu’à cette ville. Sa foi est le principal fondement de son personnage.

Shaun Majumder était un des acteurs principaux de la saison 1 de From et un invité de la saison 2. L’acteur canadien est surtout connu pour sa longue participation à l’émission This Hour Has 22 Minutes. Mais on a également pu le voir incarner Hasan Numair dans quelques épisodes de la série 24 Heures chrono, et avant cela dans le film Harol et Kumar chassent le burger (2004) où il joue Saikat Patel, le frère de Kumar.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ricky He dans le rôle de Kenny Liu

MGM+

Kenny est l’adjoint de Boyd et son bras droit. Étant donné qu’il vit avec ses parents vieillissants, il tente de trouver l’équilibre entre d’un côté ses responsabilités envers la municipalité, et de l’autre la prise en charge de sa mère et de son père. Lorsque Boyd a rencontré Kenny, il a vu son potentiel, pouvant alors être à même de l’aider à minimiser le chaos et la confusion dans la ville. C’est ce qui a conduit Kenny à accepter le poste d’adjoint.

Ricky He est un acteur canadien que l’on a pu voir dans de nombreuses séries, comme par exemple Flash, Wayward Pines, Beyond, The Romeo Section, Trial & Error, Good Doctor et The Magicians. Il a également joué dans des téléfilms comme Une nouvelle tradition pour Noël, Noël avec ma fille, Noël avec un inconnu, ou encore Oups !.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Chloe Van Landschoot dans le rôle de Kristi Miller

MGM+

Agissant comme médecin et ancienne ambulancière après avoir été séparée de son fiancé lorsqu’elle a été piégée, Kristi est un personnage essentiel de From, du moins en termes de survie en tout cas. Bien qu’elle était encore étudiante en médecine lorsqu’elle est arrivée, elle gère la clinique de fortune et fait ce qu’elle peut pour maintenir en vie les habitants de la ville.

Chloe Van Landschoot est une actrice et réalisatrice surtout connue pour Lune (2021) et Chris Watts : Confessions of a Killer (2020). Avant From, elle était surtout apparue dans des courts métrages. Landschoot a même réalisé son propre court métrage, intitulé Tidal, en 2022.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pegah Ghafoori dans le rôle de Fatima Hassan

MGM+

Fatima est une autre habitante résidant à Colony House. Elle entretient une relation amoureuse avec Ellis Stevens, et les deux finissent par se marier. Bien que la vie dans la ville menace parfois de la pousser à bout, elle est souvent une source d’optimisme et d’espoir pour ceux qui l’entourent.

Pegah Ghafoori est une actrice et productrice. En dehors de sa participation à la série From, elle est surtout connue pour les films dramatiques One Must Wash Eyes, qu’elle a produit, et Hello Au Revoir (2021).

Corteon Moore dans le rôle d’Ellis Stevens

MGM+

Ellis, un artiste talentueux, traverse une période difficile avec son père Boyd, qui est souvent occupé à diriger les personnes coincées dans cette ville pour le moins déroutante. Il vit à Colony House et fait de son mieux pour naviguer dans cette dynamique tendue et dans sa relation amoureuse avec Fatima. Sans sa mère pour le guider, il doit ranimer les braises de sa vie familiale tout seul.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Corteon Moore est un acteur et écrivain, et From a été le rôle qui l’a révélé. Il s’est également fait une place dans les films de genre, en particulier l’horreur. On peut ainsi le voir dans Guess Who (2024), Terror Train (2022) ou encore Two Deaths of Henry Baker (2020).

Hannah Cheramy dans le rôle de Julie Matthews

MGM+

Julie est la fille de Tabitha et Jim. Comme tout le monde, cette adolescente relativement insouciante éprouve des difficultés à être piégée dans une ville horrifique. Elle trouve néanmoins du réconfort en se liant d’amitié avec Ellis et Fatima, ce qui l’aide à s’adapter à sa nouvelle réalité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Hannah Cheramy a commencé à jouer à seulement sept ans et affiche une liste impressionnante de projets pour quelqu’un de si jeune. On a notamment pu la voir dans la série Van Helsing, mais aussi dans Colossal (2016) où elle incarne la version enfant du personnage campé par Anne Hathaway.

Avery Konrad dans le rôle de Sara Myers

MGM+

Sara s’est retrouvée piégée avec son frère Nathan. Elle a réussi à trouver ses marques en travaillant comme serveuse dans le diner. Cependant, elle a un lien étrange avec la ville car elle est sujette des hallucinations et a des visions. Cela la rend très importante mais aussi très dangereuse, car les personnages réagissent différemment à ses liens uniques avec leur environnement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avery Konrad a joué dans des séries télévisées et des films. Elle a été invitée dans la série Good Doctor en tant que Tamara Krantz, a joué dans le film Honor Society (2022), et incarnait Roan Harper dans Sacred Lies. Elle a également joué dans Tidal, le court métrage mentionné précédemment réalisé par Chloe Van Landschoot.

Et pour en apprendre davantage sur From, consultez notre précédent article sur le nombre de saisons de la série. Et en attendant la suite, voici quelles sont les meilleures séries en streaming de ce mois-ci.

L’article continue après la publicité