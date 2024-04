28 Ans plus tard : tout ce qu’on sait sur la suite du film de zombies

Danny Boyle et Alex Garland font de nouveau équipe pour le film 28 Ans plus tard. Voici donc ce que nous savons sur le troisième volet de la saga, incluant des estimations sur la date de sortie et des spéculations sur le casting.

C’est une des images les plus emblématiques et troublantes du cinéma du début des années 2000 : Cillian Murphy seul, en tenue d’hôpital, portant un sac plastique et en train d’errer dans un Londres complètement déserté. Il ignorait qu’il s’était écoulé presque un mois depuis la fin du monde.

En plus d’avoir reçu des critiques globalement positives et d’être un succès commercial, 28 Jours plus tard (2002) est une référence pour les films d’horreur de zombies, reconnu pour avoir donné une nouvelle impulsion au genre. Car le film offre non seulement une expérience aussi terrifiante que poignante, mais le choix de mettre en scène des infectés “sprinteurs” est encore aujourd’hui son apport le plus influent. Une menace d’autant plus redoutable qu’on a pu la retrouver dans de nombreux autres films par la suite, comme par exemple Bienvenue à Zombieland (2009), World War Z (2013) ou encore Dernier train pour Busan (2016).

Quelques années plus tard, les fans ont pu découvrir 28 Semaines plus tard (2007), Et alors que le duo était producteur exécutif sur la suite, la franchise va avoir droit à un troisième volet, intitulé 28 Ans plus tard, qui pourrait bien être le premier film d’une toute nouvelle trilogie.

28 Ans plus tard n’a pas encore de date de sortie, mais il ne sera probablement pas là avant au moins 2026.

Le troisième volet a été confirmé début 2024 et bien que Garland et Boyle fassent clairement partie du projet, le scénario n’a pas encore été complété.

Avec l’espoir que 28 Ans plus tard puisse relancer la franchise pour plusieurs autres films, le projet a été proposé à diverses compagnies de production, plateformes de streaming et autres acheteurs potentiels avant de finalement atterrir chez Sony.

Boyle est actuellement attaché à la réalisation du premier volet de ce nouveau chapitre. La potentielle suite de 28 Ans plus tard devrait également être écrite par Garland, et serait alors réalisée par Nia DaCosta, à qui l’on doit Candyman (2021) et The Marvels (2023).

Tout dépendra de la planification, mais Boyle n’a pour le moment aucun autre projet majeur sur son agenda, et Garland ayant terminé Civil War, il y a une chance que la production puisse démarrer un peu plus tard cette année. À noter toutefois que ceci n’est que spéculation, et nous mettrons cet article à jour dès que nous en saurons davantage.

Qui fait partie du casting de 28 Ans plus tard ?

Le casting de 28 Ans plus tard n’a pas été annoncé, mais les stars des deux précédents films ont exprimé leur intérêt à reprendre leurs rôles.

Searchlight Pictures

On sait déjà que Cillian Murphy sera présent dans 28 Ans plus tard, mais en tant que producteur exécutif. Pour le moment, nous ne savons pas encore s’il va également rejoindre le casting du film ou non. Il avait cependant déclaré qu’il était partant pour un troisième film.

En novembre 2022, la star avait discuté de la perspective de revenir avec NME. “Je pense qu’il y a un problème, c’est que j’ai 20 ans de plus”, a-t-il plaisanté, avant d’ajouter : “J’aime l’idée et elle m’est très séduisante”.

Imogen Poots, qui a joué dans 28 Semaines plus tard, est aussi encline à revenir. “Oh, c’est une idée tellement intéressante à envisager. C’est étrange. Je pense à ce film comme à un premier amour parce que c’était vraiment ma première incursion dans le métier d’actrice et j’ai évidemment eu la chance d’être avec Rose Byrne et Jeremy Renner. Tous ces acteurs incroyables”, a-t-elle dit dans une interview avec JoBlo.

Quelle est l’intrigue de 28 Ans plus tard ?

Le scénario de 28 Ans plus tard pourrait bien nous ramener au Royaume-Uni (et peut-être même dans le monde entier) près de trois décennies après l’éclosion originale du fameux “virus de la rage”.

Alors que le premier film se terminait sur une note d’espoir, avec Murphy et ses compagnons parvenant à survivre à l’épidémie suffisamment longtemps pour que les infectés meurent de faim, 28 Semaines plus tard s’était quant à lui terminé d’une manière bien plus sombre : Flynn avait récupéré Andy et Tammy à Wembley après avoir tué Don, et ils s’étaient envolés au-delà de la Manche vers la France. Mais il ne savait pas qu’Andy était infecté.

Quelques secondes plus tard, nous voyions une horde de zombies courir à travers Paris en direction de la Tour Eiffel, le virus ayant désormais atteint l’Europe continentale.

C’est tout ce que nous savons pour le moment sur 28 Ans plus tard.

En attendant, découvrez la réaction des fans suite à la confirmation du retour de Cillian Murphy dans le film Peaky Blinders. Et pour les fans de zombies, on vous dit s’il y aura ou non une saison 2 de The Walking Dead : The Ones Who Live.