Y aura-t-il une saison 2 de The Walking Dead : The Ones Who Live ?

La série dérivée avec Rick et Michonne vient juste de débarquer en France : aura-t-elle droit à une saison 2 ?

Le dernier volet de la saga The Walking Dead a fait son lancement le 29 mars sur Paramount+ en France, présentant une nouvelle histoire de zombies. Sauf que cette fois, ce sont les héros Rick et Michonne qui sont mis à l’honneur, pour le grand bonheur de la communauté de fans de la série d’AMC.

Mais il y a une petite spécificité dans la diffusion des épisodes : si le spin-off a mis du temps à débarquer officiellement en streaming dans l’Hexagone, il a toutefois démarré depuis un bon moment sur les chaînes anglophones. Et alors que le public anglais a pu assister au final le 31 mars, une question commence à apparaître sur les réseaux sociaux : y aura-t-il une saison 2 de The Ones Who Live ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y aura-t-il une suite pour la série dérivée The Walking Dead : The Ones Who Live ?

Il est peu probable qu’une saison 2 de The Ones Who Live voie le jour, dans la mesure où AMC n’a jamais confirmé de chapitre supplémentaire. Sans spoiler, la série dérivée avec Rick et Michonne semble également se conclure sur une vraie fin.

Au départ, The Ones Who Live était conçue comme une trilogie de films. Mais AMC a revu ses plans et préféré sortir une série à part entière. D’une certaine manière, les fans peuvent donc s’estimer heureux : ils ont déjà droit à une histoire plus approfondie que ce qui était prévu initialement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien évidemment, il est toujours possible de procéder à des changements. On le sait, dans le monde des séries et films, il est toujours possible de rajouter des suites malgré des conclusions déjà satisfaisantes. Et le succès de The Walking Dead : The Ones Who Live, à ce jour la série la mieux notée de la franchise, pourrait également convaincre le studio de revoir ses plans.

Il convient aussi de rapporter des propos de Scott M. Gimple, responsable de la franchise de zombies, à qui la question d’une suite avait été posée dans une interview de TVLine : “C’est possible.” Si le directeur de contenu s’est montré évasif, il n’a pas non plus nié catégoriquement un retour éventuel du couple de héros.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Ones Who Live semble donc n’avoir pas de suite de prévue, mais la série dérivée de The Walking Dead avec Rick et Michonne pourrait un jour revenir d’entre les morts…