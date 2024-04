7 films et séries perturbants comme Mon Petit Renne, pour vous glacer le sang

Mon Petit Renne est une des révélations de l’année sur Netflix, occupant le top 10 de la plateforme depuis sa sortie. Et si vous n’en avez pas eu assez avec ses 7 épisodes, voici une liste de 7 films et séries qui devraient également vous plaire.

La série de Richard Gadd n’est pas la plus facile à regarder, pour son sujet aussi délicat que terrifiant. En effet, Mon Petit Renne aborde le problème du harcèlement, aussi bien sexuel que moral, le tout en adaptant une histoire vraie. Entre violence psychologique et abus physiques, Donny se retrouve malmené tout au long des sept épisodes.

Incapable de mettre les mots sur ses traumatismes et sa détresse, le personnage se perd rapidement dans une spirale infernale, mêlant auto-sabotage, confusion de la part des autorités et proches un peu paumés face à l’ampleur de la situation. Mais si le sujet est complexe et délicat, il semble plaire : car Mon Petit Renne s’est approprié la première place du top 10 de Netflix et ne l’a pas lâchée depuis sa sortie le 11 avril.

Une saison 2 est plus qu’improbable, mais on a une bonne nouvelle pour les spectateurs qui en voudraient davantage : il existe de nombreux autres films et séries qui abordent les mêmes thèmes, et on vous en présente sept.

Caché de Michael Haneke (2005)

les films du losange

Georges est un journaliste réputé dans le domaine de la littérature. Il a une carrière bien établie, une vie de famille épanouie, mais cette bulle de tranquillité se retrouve sur le point d’exploser quand il commence à recevoir l’attention d’une personne anonyme. Une cassette filmant sa maison depuis la rue est déposée à son domicile, suivie de dessins menaçants et autres enregistrements toujours plus personnels.

Caché a été écrit et réalisé par Michael Haneke (Funny Games), célèbre cinéaste connu pour sa réalisation aussi fine que crue, et la présence de Daniel Auteuil et Juliette Binoche au casting ne fait qu’ajouter du poids à l’intrigue glaçante. Entre la peur de se savoir observé et les petites lâchetés des personnages principaux, tout contribue à mettre mal à l’aise le spectateur, ou le questionner sur ses propres défauts. Le long-métrage aura raflé de nombreux prix à sa sortie, dont celui de la mise en scène au Festival de Cannes de 2005.

Vous pouvez retrouver Caché sur Arte, sur Mubi ou encore UniversCiné.

I May Destroy You (2020)

hbo

La carrière d’Arabella est sur le point de décoller. Son dernier article a fait un tabac, elle est considérée comme la “voix de sa génération”, et on vient de lui commander un livre. Elle pourrait y arriver malgré la pression qui pèse sur ses épaules, sauf qu’un drame vient tout bouleverser. Agressée sexuellement dans une boîte de nuit, elle ne parvient pas à se relever. Vient alors le temps des remises en question.

Ce drame de la BBC explore le terrible moment qui survient après le viol, et dépeint les conséquences de l’agression, celles qui ne se voient pas toujours et sont pourtant bien réelles et tout autant destructrices. Michaela Coel y est à la fois créatrice, showrunner et actrice principale pour I May Destroy You, et sa capacité à intégrer de l’humour à un sujet aussi puissant aura de quoi impressionner les spectateurs sans jamais les perdre.

Vous pouvez retrouver I May Destroy You sur le Pass Warner de Prime Video.

Fleabag (2016-2019)

amazon studios

Fleabag est une femme à la langue acérée, mais dont les mots tranchants et souvent drôles cachent un malaise certain. Deuil, frustration et colère font partie de son quotidien, et elle doit composer avec tout ce qui les accompagne, quitte à blesser ses proches.

La comédie de et avec Phoebe Waller-Bridge a très vite imposé son humour noir britannique. Les thèmes qui y sont abordés diffèrent de ceux de Mon Petit Renne, mais les deux séries s’accordent sur le besoin du protagoniste de dissimuler son malaise derrière une façade très friable, mal renforcée à coup de pelles d’un humour plus ou moins maladroit. Au milieu de la grande ville qui isole ses personnages, les moments de sincérité de Fleabag frappent toujours fort et avec justesse.

Vous pouvez retrouver Fleabag sur Prime Video.

Don’t F**k with Cats : Un tueur trop viral (2019)

netflix

Les vidéos de chats ont toujours eu la cote sur Internet, mais celle sur laquelle un groupe d’internautes tombe n’a rien d’amusant. Choqués et en colère, les enquêteurs amateurs vont se lancer à la poursuite de celui qui s’est amusé à malmener les animaux, pour découvrir que le responsable est déjà allé plus loin qu’ils ne pensaient – et ne s’est pas gêné pour le montrer.

Don’t F**k with Cats est certainement l’un des documentaires de faits divers les plus tordus de ces dernières années. À grand renfort de témoignages et de vidéos devenues virales ou trouvées dans les tréfonds de la toile, la série nous dévoile comment une simple recherche peut vite dégénérer en chasse à l’homme. Quelles limites peuvent être franchies, sous couvert d’anonymat ?

Vous pouvez retrouver Don’t F**k with Cats : Un tueur trop viral sur Netflix.

Misery de Rob Reiner (1991)

mgm

Difficile de passer à autre chose quand on a inventé un personnage aussi apprécié que Misery : le romancier Paul Sheldon a cependant réussi à trouver une fin qu’il estime satisfaisante pour son héroïne, lui offrant une mort digne. L’écrivain pourra désormais passer à autre chose… c’est du moins ce qu’il croyait, jusqu’à cet accident en plein blizzard, qui l’a conduit jusqu’au chalet d’Annie Wilkes, une infirmière un peut trop fan(atique) de Misery.

Quand il s’agit de créer des situations bien poisseuses et de dépeindre l’humanité dans tous ses travers et sa folie, Stephen King excelle. Le romancier prolifique a vu son œuvre adaptée en de nombreux films et séries et Misery compte certainement parmi les créations les plus réussies, le personnage d’Annie étant porté par une Kathy Bates qui en terrifiera plus d’un.

Vous pouvez retrouver Misery sur MGM chez Prime Video.

Swarm (2023)

Amazon Studios

La jeune Dre est fan d’une pop star mondialement célèbre. Mais son admiration va très vite se muer en obsession, et altérer son jugement… jusqu’à franchir des lignes qui ne devraient pas l’être.

Swarm a trouvé l’équilibre parfait entre comédie satirique et une terreur authentique. La série propose une autre exploration du fanatisme, cette fois en suivant le fan hardcore, aveuglé par un amour obsessionnel. L’histoire ne manquera pas de tenir les spectateurs en haleine, délivrant au passage des rebondissements choquants.

Vous pouvez retrouver Swarm sur Prime Video.

You (depuis 2018)

netflix

Joe tombe amoureux de Beck au premier regard. Ce gérant d’une librairie à New York et poète à ses heures perdues va s’intéresser à la brillante jeune femme, et très vite se sentir obsédé par tout ce qui touche de près ou de loin à l’objet de ses sentiments. Réseaux sociaux, amis, psy, l’homme va tout passer au crible, et se mettre en tête de protéger la belle, l’enfermant inexorablement dans sa prison toxique.

You se démarque en adoptant le point de vue du bourreau : même en voyant le mal dans les actes de Joe, on ne peut s’empêcher de suivre ses méfaits avec fascination, tout en écoutant ses justifications fumeuses servant à appuyer ses décisions désastreuses. La série emprunte la voie du thriller, rythmant ses épisodes par la voix off de l’anti-héros, persuadé d’être dans le camp des gentils, de n’être qu’une victime de la malchance – quand il est en réalité suffisamment chanceux pour toujours échapper à la justice.

Vous pouvez retrouver You sur Netflix.