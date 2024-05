Cillian Murphy sera-t-il dans le film 28 ans plus tard ?

La suite de 28 jours plus tard ne cesse de présenter de nouvelles informations croustillantes. Mais qu’en est-il de la star du film d’horreur, Cillian Murphy ?

Cillian Murphy a été sous le feu des projecteurs ces derniers temps, la cérémonie des Oscars de 2024 concrétisant sa carrière pour son rôle dans Oppenheimer de Christopher Nolan. Mais bien avant d’incarner le père de la bombe atomique, ou encore Thomas Shelby dans Peaky Blinders, l’acteur avait participé à une autre production particulièrement populaire : 28 jours plus tard.

Le long-métrage de Danny Boyle, qui mettait à l’amende l’habituel zombie décérébré et mou du genou grâce à ses créatures bien plus nerveuses et capables de galoper après leurs victimes, avait déjà eu droit à une suite dans 28 semaines plus tard de Juan Carlos Fresnadillo. Mais Cillian Murphy n’y avait pas repris le rôle de Jim. Et alors que Danny Boyle va faire son retour dans l’univers zombie qu’il avait initié, la question se pose : peut-on aussi espérer revoir l’acteur dans 28 ans plus tard (28 years later en version originale) ?

Cillian Murphy reviendra-t-il sous les traits de Jim pour le film 28 ans plus tard ?

Cillian Murphy sera producteur exécutif pour 28 ans plus tard, mais ne s’arrêtera pas là : la star enfilera également la casquette d’acteur pour le film de Danny Boyle.

C’est dans une interview de mai 2024 chez Deadline que sa présence a été confirmée au casting par le président de Sony, Tom Rothman. Toutefois, le PDG a précisé qu’il apparaîtrait “d’une manière surprenante“, rappelant que les choses étaient encore susceptibles d’évoluer.

The Hollywood Reporter avait déjà annoncé que le réalisateur Danny Boyle et le scénariste Alex Garland reviendraient aux commandes de cette suite de 28 jours plus tard. Et déjà, on évoquait la possibilité que Murphy puisse “également apparaître dans le projet“, tout en ajoutant que les détails restaient secrets à l’époque.

