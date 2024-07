Le premier trailer du reboot d’Hellboy déçoit les fans

La première bande-annonce du film Hellboy : The Crooked Man a été dévoilée et certains fans ne sont pas satisfaits du résultat.

Le célèbre Anung Un Rama va faire son grand retour sur grand écran dans le prochain film Hellboy : The Crooked Man, dont la première bande-annonce est sortie aujourd’hui en ligne.

Le film sera le deuxième reboot de la franchise et se déroulera dans les années 1950, tout comme l’histoire de la bande dessinée dont il est inspiré. The Crooked Man suivra Hellboy et un agent novice du BPRD (Bureau de Recherche et de Défense sur le Paranormal) alors qu’ils s’associent pour affronter un monstre voleur d’âmes terrorisant les habitants des Appalaches.

Et si certains spectateurs étaient ravis de voir le fameux démon rouge revenir dans un nouveau long-métrage, d’autres n’ont pas hésité à exprimer leur déception. Comme l’a commenté un fan sur X/Twitter : “J’ai presque cru que c’était un film fait par des fans au premier coup d’œil.”

Un autre a fait écho à ce sentiment avec le message suivant : “Un dirigeant d’Hollywood a dit : ‘Faisons un film d’horreur à petit budget avec une licence populaire.'”

Et un troisième internaute semble avoir résumé la frustration de la majorité des fans en écrivant : “Si ce n’est pas un film de Guillermo, je ne regarde pas.”

Cela fait référence au fait que les deux premiers films live-action Hellboy ont été réalisés par Guillermo del Toro et mettaient en vedette Ron Pearlman dans le rôle-titre.

Le premier film Hellboy, sorti en 2004, a été globalement bien accueilli par les critiques et le public, avec actuellement 81% sur Rotten Tomatoes, et les éloges se sont reflétés dans les résultats, accumulant près de 100 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

Grâce au succès du premier film, del Toro a réalisé une suite, intitulée Hellboy 2 : Les Légions d’or maudites, qui est sortie en 2008.

Alors que certaines suites ne sont pas à la hauteur de l’original, Les Légions d’or maudites a réussi à surpasser le premier Hellboy en termes de critiques et de recettes.

En effet, le second volet a rapporté près du double de son prédécesseur avec 168,3 millions de dollars au box-office mondial, recevant de nombreuses nominations entre 2008 et 2009. Il a même été qualifié comme étant le “meilleur film de super-héros fantastique du 21e siècle” il y a quelques années de cela par Entertainment Weekly.

Il est clair que la franchise de del Toro occupe une place spéciale dans le cœur des fans, et cela s’est confirmée lorsque le film Hellboy de 2019, le premier reboot avec David Harbour, a fait un flop, ne rapportant que 55,1 millions de dollars contre un budget de production de 50 millions de dollars.

Cependant, le destin de The Crooked Man n’est pas gravé dans la pierre, certains fans étant prêts à donner une chance au film.

“Ce film Hellboy ressemble à une histoire de Mike Mignola, et Jack Kesey a l’esthétique fidèle à la bande dessinée,” a déclaré un internaute sur X/Twitter. “Et j’adore que ce soit un film d’horreur pur et simple. Je suis prêt à découvrir une nouvelle approche même si j’aimerai toujours Ron Perlman dans le rôle.”

