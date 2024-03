Le retour de Cillian Murphy dans le film Peaky Blinders réjouit les fans

Les fans de Peaky Blinders ont enfin eu la nouvelle qu’ils attendaient tous, à savoir que Cillian Murphy va reprendre son rôle de Tommy Shelby dans le prochain film. Une confirmation qui a suscité de vives réactions sur les réseaux.

Après avoir fait ses débuts en 2013, Peaky Blinders a su séduire de nombreux fans à travers le monde, devenant ainsi l’une des séries les plus populaires de la dernière décennie. On y retrouve Cillian Murphy, que les fans ont récemment pu revoir dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan. Il y incarnait le personnage de Tommy Shelby, qui est très probablement son rôle le plus culte encore aujourd’hui.

Un rôle qu’il a conservé pendant presque dix ans, la série britannique s’étant terminée en 2022 après six saisons. Mais la fin de la série ne signifie pas pour autant que l’on ne pourra plus revoir la famille Shelby, car avant que la Saison 6 ne soit diffusée, le créateur de Peaky Blinders Steven Knight avait révélé vouloir faire un film, qui servirait alors de conclusion à la série.

Et alors que de nombreux fans attendent avec impatience d’assister au retour des Shelby sur grand écran, le cinéaste britannique a récemment fait l’annonce que tous les fans espéraient.

Cillian Murphy sera bien dans le prochain film Peaky Blinders

C’est à l’occasion de la première de sa nouvelle série, baptisée This Town, que Knight a confirmé auprès du Birmingham World que Murphy serait bel et bien présent dans le prochain spin-off de Peaky Blinders. Il déclarait alors ceci : “Il revient définitivement pour cela. Nous allons tourner en septembre juste à côté, à Digbeth”.

BBC

Cela fait un moment que l’on peut voire diverses rumeurs circuler en ligne concernant le retour de Murphy dans le rôle du chef de la famille Shelby pour le prochain long-métrage Peaky Blinders. La star de la série, récompensée aux Oscars pour le dernier biopic de Nolan, avait précédemment indiqué qu’elle était “ouverte à l’idée” du moment qu’il y avait un “bon scénario”.

Au regard des commentaires de Knight, c’est donc manifestement le cas. Les fans ont réagi avec enthousiasme à la nouvelle, en témoignent les messages que l’on peut retrouver à ce sujet sur X (anciennement Twitter) :

“La meilleure nouvelle de la journée… Nous allons nous régaler…” »

“Yay, le meilleur est de retour”

“Encore mieux. Personne ne peut jouer ce rôle comme lui”

