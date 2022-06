Quand FIFA 23 sera-t-il officiellement révélé ? La date de sortie semble connue

Alors que le cycle de vie de FIFA 22 touche à sa fin, quand les joueurs pourront-ils enfin découvrir les premières images de FIFA 23. Tout ce que nous savons.

Nous arrivons dans une période où tous les regards des joueurs FIFA sont tournés vers EA qui s’apprête à annoncer le prochain opus ainsi que les nouveautés à venir.

Cependant, cette année, le studio a annoncé qu’il n’y aura pas d’EA Play d’organisé et que par conséquent, les jeux seront révélés “lorsqu’ils seront prêts”.

Toutefois, selon le célèbre leaker Tom Henderson, EA devrait tout de même révéler des jeux lors du mois de juillet et notamment FIFA 23.

Quand sera révélé FIFA 23 ?

Comme vous le savez tous, FIFA 23 va être le dernier jeu FIFA tel que nous le connaissons puisque le partenariat historique entre la FIFA et EA va prendre fin après la sortie de cet opus.

Et pour cette grande dernière, les développeurs ont décidé de frapper un grand coup en ajoutant notamment le crossplay qui était réclamé depuis un long moment par les joueurs.

Des rumeurs ont également suggéré que FIFA 23 serait un jeu free-to-play, mais aux dernières nouvelles, cela ne semble pas le cas.

Mais avant de connaître tous ces détails, quand EA va révéler FIFA 23 ?

Et bien selon les dernières informations, FIFA 23 ainsi que deux autres jeux EA, Skate 4 et Need for Speed devraient tous être révélés en juillet. FIFA 23 devrait notamment se présenter durant la deuxième partie du mois de juillet.

Et pour conclure, toujours selon Tom Henderson, FIFA 23 pourrait bien sortir le 30 septembre 2022.

Dès que nous aurons de nouvelles informations au sujet de FIFA 23, nous ne manquerons pas de vous les communiquer directement.