La date de sortie d’EA SPORTS FC 24 aurait fuité

Si les informations sur EA SPORTS FC 24 sont pour le moment assez rares, une récente fuite a donné aux fans une idée plus précise de la date à laquelle ils pourront mettre la main sur ce jeu.

Cela fait environ trois mois depuis qu’EA a dévoilé le logo et la première bande-annonce d’EA SPORTS FC. Depuis lors, seules des miettes d’informations ont permis aux joueurs d’avoir un aperçu de la nouvelle direction de la franchise.

L’une des plus grandes craintes de la communauté était de perdre une longue liste de licences après la fin de son partenariat avec FIFA.

Cependant, le vice-président d’EA, David Jackson, a rassuré les fans en affirmant que la franchise allait conserver plus de 19 000 athlètes, 700 équipes et plus de 30 championnats.

Mais récemment, une fuite importante a révélé la date à laquelle EA SPORTS FC devrait sortir.

Quand va sortir EA SPORTS FC 24 ?

Le 5 juillet, le leaker fiable billbil-kun a partagé la date de sortie prévue d’EAFC et les détails de l’accès anticipé.

Selon lui, l’édition standard d’EA SPORTS FC devrait sortir le 29 septembre 2023. Et au lieu d’un accès anticipé de trois jours comme pour FIFA 23, billbil-kun a indiqué que l’édition Ultimate permettrait aux fans de jouer au jeu sept jours en avance, soit à partir du 22 septembre.

Les membres d’EA Play auront également droit à une période d’essai de 10 heures à partir de la même date que l’accès à l’édition Ultimate.

Il a également révélé qu’EAFC serait disponible sur les consoles de la génération précédente, comme la PS4 et la Xbox One. Il reste à voir quelles seront les différences entre les deux générations.

EA a confirmé qu’une présentation plus détaillée du jeu aura lieu à un moment donné en juillet.