Les joueurs d’EA FC 24 dénoncent l’ajustement de difficulté “inquiétant” d’UT Champions

Dans ce qui pourrait n’être qu’un simple “bug visuel”, les joueurs d’EA FC 24 craignent que les développeurs ne se livrent à un jeu déloyal.

DDA signifie “Ajustement Dynamique de la Difficulté”, une fonctionnalité qui modifie certains aspects du gameplay afin de rendre plus difficile ou plus facile pour les joueurs d’exécuter certaines actions. Depuis des années, les membres de la communauté de FIFA critiquent cette fonctionnalité controversée, la jugeant responsable d’un gameplay moins fluide ou non naturel.

Face à ces critiques, EA s’est défendu en affirmant : “Nous avons mis au point avec succès un système qui applique cette technique dans plusieurs jeux d’Electronic Arts, Inc., et avons observé jusqu’à 9% d’amélioration de l’engagement des joueurs, sans impact sur la monétisation.“

S’il n’existe pas de preuve concrète du fonctionnement du DDA dans EA FC 24 ou dans d’autres jeux EA, certains fans pensent que les développeurs ont récemment révélé accidentellement son utilisation.

Un bug visuel dans EA FC 24 ravive les débats sur le DDA

Le 30 octobre, le streamer Nick28T a déclaré : “Les gens ont vu cette fenêtre pop-up apparaître pendant FUT Champs et changer pendant leurs parties… Encore une preuve qu’EA ajuste l’intelligence de votre IA au fur et à mesure du match ? Vous commencez en mode ‘World Class’, vous prenez l’avantage, et peut-être que ça bascule en ‘Semi-Pro’ ? Une manière artificielle pour EA de rendre plus difficile ou plus facile la tâche pour chaque adversaire ?“

La capture d’écran montre un message confirmant un changement de difficulté de l’IA en plein match Ultimate Team. Si ces affirmations sont vraies, cela signifie qu’EA modifie intentionnellement les chances de victoire des joueurs en fonction du score d’un match.

Le streamer admet que cela n’est probablement rien de plus qu’un bug visuel, mais qualifie tout de même cette révélation de “préoccupante”.

Un joueur a alors déclaré : “Cela explique l’incohérence de votre propre gardien, surtout lorsque vous êtes en train de gagner.“

Un second ajoute : “Ils changent le niveau de l’IA pour équilibrer le jeu autant que possible et le rendre plus intéressant. Ce n’est pas qu’un bug visuel, le jeu fonctionne comme ça.“

Un autre joueur, Piquelme a fait remarquer que le comportement de l’IA pouvait également changer en Clashs d’équipes. “Vous pouvez jouer en mode semi-pro, gagner 15-0, et pourtant l’IA devient incroyablement forte à la dernière minute et obtient souvent un corner, qu’elle convertit plus souvent qu’autrement.“

Jusqu’à présent, le DDA reste un mythe dans EA FC 24, mais les joueurs réclament une explication pour le comportement étrange de l’IA dans Ultimate Team.