FIFA 23 : Prédictions des notes des 100 meilleurs joueurs

FIFA 23 s’apprête à proposer certainement la meilleure version du mode Ultimate Team. Mais alors qui seront les meilleurs joueurs du jeu de cette année ? Découvrez nos prédictions des 100 meilleures notes.

Nous nous rapprochons de la sortie très attendue de FIFA 23, le dernier jeu de la série à arborer le logo et le nom de la FIFA sur la jaquette. Cette année s’annonce donc comme la plus importante à ce jour, avec l’arrivée de nombreuses nouvelles Icônes et de nouveaux Héros FUT.

Mais l’un des points les plus discutés avant chaque sortie de FIFA est les notes des joueurs, la communauté débattant âprement afin de savoir qui seront les meilleurs joueurs du jeu et quelles devraient être leurs statistiques.

Cette année ne fait pas exception à la règle, et bien que nous soyons encore loin de la sortie de la version complète du jeu, nous avons déjà établi nos prédictions pour le top 100 des meilleures notes de FIFA 23.

Quand les notes de FIFA 23 seront-elles révélées ?

EA n’a pas encore confirmé quand les notes des joueurs de FIFA 23 seront annoncées, mais nous pensons qu’elles devraient être révélées lors de septembre.

Les années précédentes, les notes des meilleurs joueurs ont été révélées quelques semaines avant le lancement du jeu, avec notamment les 22 meilleurs joueurs de FIFA 22 qui ont été dévoilés le 13 septembre.

Notes des joueurs de FIFA 23 : Nos prédictions du top 100

La saison 2021/22 a été marquée par des performances étonnantes de certains joueurs qui devraient être récompensés par des améliorations importantes dans FIFA 23.

De même, ceux qui ont baissé le pied et qui ont connu des campagnes un peu ternes verront leurs notes diminuer.

Découvrez donc nos prédictions des 100 meilleurs joueurs de FIFA 23 :

Classement Joueur Équipe Poste Note 1 Kylian Mbappé PSG BU 92 2 Robert Lewandowski Bayern Munich BU 92 3 Lionel Messi PSG AD 91 4 Cristiano Ronaldo Manchester United BU 91 5 Kevin De Bruyne Manchester City MC 91 6 Karim Benzema Real Madrid BU 91 7 Neymar Jr PSG AG 91 8 Jan Oblak Atlético Madrid G 91 9 Harry Kane Tottenham BU 90 10 Heung Min-Son Tottenham MG 90 11 Mohamed Salah Liverpool AD 90 12 Sadio Mane Liverpool AG 90 13 Manuel Neuer Bayern Munich G 90 14 Marc-Andre Ter Stegen FC Barcelone G 90 15 Alisson Becker Liverpool G 90 16 Ederson Manchester City G 90 17 Erling Haaland Manchester City BU 90 18 Virgil van Dijk Liverpool DC 89 19 Joshua Kimmich Bayern Munich MDC 89 20 Thibaut Courtois Real Madrid G 89 21 Gianluigi Donnarumma PSG G 89 22 Luis Suarez Atlético Madrid BU 88 23 N’Golo Kante Chelsea MDC 88 24 Trent Alexander-Arnold Liverpool DD 88 25 Bruno Fernandes Manchester United MOC 88 26 Luka Modric Real Madrid MC 88 27 Ruben Dias Manchester City DC 88 28 Casemiro Real Madrid MDC 88 29 Marquinhos PSG DC 87 30 Raheem Sterling Manchester City AG 87 31 Sergio Ramos PSG DC 87 32 Leon Goretzka Bayern Munich MC 87 33 Andrew Robertson Liverpool DG 87 34 Thomas Muller Bayern Munich MOC 87 35 Paulo Dybala Juventus BU 87 36 Jadon Sancho Manchester United MD 87 37 Frenkie De Jong FC Barcelone MC 87 38 Romelu Lukaku Chelsea BU 87 39 Marco Verratti PSG MC 87 40 Wojciech Szczesny Juventus G 87 41 Toni Kroos Real Madrid MC 87 42 Bernardo Silva Manchester City MOC 87 43 Ciro Immobile Lazio BU 87 44 Hugo Lloris Tottenham G 87 45 Keylor Navas PSG G 86 46 Lautaro Martinez Inter Milan BU 86 47 Angel Di Maria PSG AD 86 48 Joao Cancelo Manchester City DD 86 49 Mats Hummels Borussia Dortmund DC 86 50 Fabinho Liverpool MDC 86 51 Riyad Mahrez Manchester City AD 86 52 Gerard Moreno Villarreal BU 86 53 Milan Skriniar Inter Milan DC 86 54 Marcos Llorente Atlético Madrid MC 86 55 Samir Handanovic Inter Milan G 86 56 Aymeric Laporte Manchester City DC 86 57 Koen Casteels Wolfsburg G 86 58 Parejo Villarreal MC 86 59 Kalidou Koulibaly Napoli DC 86 60 Rodri Manchester City MDC 86 61 Jordi Alba FC Barcelone DG 86 62 Thiago Liverpool MC 86 63 Kingsley Coman Bayern Munich MG 86 64 Raphael Varane Manchester United DC 85 65 Alphonso Davies Bayern Munich DG 85 66 Antoine Griezmann Atlético Madrid BU 85 67 Jamie Vardy Leicester City BU 85 68 Paul Pogba Manchester United MC 85 69 Serge Gnabry Bayern Munich MD 85 70 Thiago Silva Chelsea DC 85 71 Memphis Depay FC Barcelone AT 85 72 Ilkay Gundogan Manchester City MC 85 73 Stefan De Vrij Inter Milan DC 85 74 Franck Yannick Kessie AC Milan MDC 85 75 Achraf Hakimi PSG DD 85 76 Marco Reus Borussia Dortmund MOC 85 77 Wilfred Ndidi Leicester City MDC 85 78 Sergio Busquets FC Barcelone MDC 85 79 Antonio Rudiger Chelsea DC 85 80 Oyarzabal Real Sociedad AG 85 81 Kasper Schmeichel Leicester City G 85 82 Phil Foden Manchester City MOC 85 83 Sergej Milinkovic-Savic Lazio MC 85 84 Peter Gulacsi RB Leipzig G 85 85 Kai Havertz Chelsea MOC 85 86 Cristopher Nkunku RB Leipzig AT 85 87 Kyle Walker Manchester City DD 85 88 Wissam Ben Yedder AS Monaco BU 85 89 Matthijs De Ligt Juventus DC 85 90 Nabil Fekir Real Betis MOC 85 91 Yann Sommer Borussia M’gladbach G 85 92 Mike Maignan AC Milan G 85 93 Theo Hernandez AC Milan DG 85 94 Roberto Firmino Liverpool AT 85 95 David Alaba Real Madrid DC 85 96 Nicolo Barella Inter Milan MC 85 97 Leroy Sane Bayern Munich MD 85 98 Mason Mount Chelsea MOC 84 99 Marcus Rashford Manchester United MG 84 100 Pierre-Emerick Aubameyang FC Barcelone BU 84

Et voilà pour nos prédictions ! Nous nous attendons à une égalité entre deux joueurs, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski qui ont tous deux réalisé une saison exceptionnelle au sein de leur club.

Nous pensons également que les légendaires Messi et Ronaldo ne seront plus les meilleurs joueurs du jeu, ce qui signe ici la fin d’une époque.

Et bien évidemment, Karim Benzema devrait recevoir une nette amélioration de sa note par rapport à FIFA 22 en raison de sa saison monstrueuse.

Bien évidemment, il ne s’agit ici que de nos prédictions. Libre à vous de partager ou non nos opinions.