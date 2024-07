Patch note 1.12.3 Elden Ring Shadow of the Erdtree : boss équilibrés, performance PS5…

Un nouveau patch pour Elden Ring Shadow of the Erdtree a été publié, avec la mise à jour 1.12.3 promettant de résoudre des problèmes ennuyeux qui gênent les joueurs depuis le lancement.

Le précédent patch de Shadow of the Erdtree a été publié il y a plus d’une semaine, se concentrant sur l’équilibrage des Bénédictions de l’Arbre-Occulte, un mécanisme vital si vous voulez éviter d’être réduit en miettes par les boss, qui peut augmenter vos capacités offensives et la quantité de dégâts que vous pouvez encaisser.

Le nouveau patch se concentre sur la correction des bugs et des problèmes de performance, ces derniers ayant été extrêmement controversés parmi les joueurs PC, certains allant jusqu’à bombarder de critiques négatives Shadow of the Erdtree sur Steam.

Quoi de neuf dans le patch de mise à jour 1.12.3 d’Elden Ring ?

Le combat contre le boss Hippopotame Doré a été modifié, sa morsure ayant désormais une hitbox plus petite. Le rematch avec cette bête, ainsi qu’avec le Commandant Gaius, a également été modifié pour qu’ils commencent dans la même position que leur combat original.

Pour les fans de PvP, la compétence Taillade Rapide a été nerf, tout comme la Lame sorcière de Caria. Plus important encore, le nouveau patch résout de nombreux bugs et problèmes de performance qui hantent le jeu depuis son lancement.

Notes de patch de la mise à jour 1.12.3 d’Elden Ring Shadow of the Erdtree

La mise à jour 1.12.3 d’Elden Ring Shadow of the Erdtree est disponible en téléchargement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam.

La suite de cet article est une traduction du patch note en anglais publié sur le site officiel.

Ajustements d’équilibrage exclusifs au PvP

Réduction des dégâts et de l’animation des dégâts de l’effet d’aspiration cisaillant de la compétence « Taillade Rapide ».

Ajustements d’équilibrage généraux

Augmentation de la mise à l’échelle de l’Intelligence de la Lame sorcière de Caria et légère diminution des dégâts de base.

Allongement de la portée d’attaque de lancer pour les armes suivantes :

Dague d’Inscription / Cirque d’Inscription

Modification du placement des boss dans le combat contre l’Hippopotame Doré et le Commandant Gaius pour qu’ils soient à la même position que dans le premier combat.

Corrections de bugs

Correction d’un bug qui faisait que la compétence Déferlement étincelant infligeait plus de dégâts que prévu.

Correction d’un bug qui faisait que les compétences Déferlement étincelant et Mur étincelant n’infligeaient pas de dégâts lorsqu’un certain effet spécial était appliqué au joueur.

Correction d’un bug où certains effets spéciaux d’une arme de la main droite étaient également appliqués aux compétences d’arme suivantes lorsqu’elles étaient utilisées avec la main gauche : Flamme Exacltée fébrile Lancer de Disque

Correction d’un bug où la garde réussie en attaquant avec le type d’arme Bouclier Perçant consommait moins d’endurance que prévu.

Correction d’un bug qui empêchait les joueurs d’annuler la récupération d’attaque des attaques fortes à deux mains en roulant pour certaines armes du type Lames Inversées.

Correction d’un bug qui faisait que les armes Bouteille de Parfum Foudre et Bouteille de Parfum Frénésie infligeaient des dégâts doubles dans certaines circonstances.

Correction d’un bug où la mise à l’échelle de l’Arcane de l’arme Bras de démon sanglant était plus élevée que prévu lors de la définition d’une affinité. La montée en puissance de l’attaque lourde a également été réduite.

Correction d’un bug où la mise à l’échelle de la Foi de l’arme Doigt Scrutateur n’était pas appliquée correctement.

Correction d’un bug où l’animation des dégâts de certaines attaques de l’Espadon de chevalier de Feu contre les joueurs était différente de ce qui était prévu.

Correction d’un bug où l’affinité d’attaque de certaines attaques de l’Espadon de chevalier de Feu était différente de ce qui était prévu.

Correction d’un bug qui faisait que certaines affinités pour les armes suivantes étaient plus élevées que prévu : Dague forgegraphe Chakram forgegraphe Hache forgegraphe Grand Marteau forgegraphe Lance forgegraphe Poing de Golem Bouclier forgegraphe

Correction d’un bug qui faisait que les ennemis se soignaient lorsque l’effet de réduction progressive de PV Maximum appliqué par Couteau Noir de Tiche se dissipait.

Correction d’un bug qui faisait que les PNJ invoqués se comportaient différemment de ce qui était prévu dans certaines circonstances.

Correction d’un bug où l’attaque de morsure imblocable du boss Hippopotame Doré touchait les joueurs plus facilement que prévu.

Correction d’un bug qui faisait que le texte s’affichait différemment de ce qui était prévu.

Plusieurs autres améliorations de performance et corrections de bugs.

Corrections possibles des performances instables

Pour la version PS5 du jeu, la fréquence d’images instable peut être améliorée en utilisant l’option « Reconstruire la base de données » depuis le mode sans échec du dispositif.

Dans certaines versions PC, le Ray Tracing peut être activé par inadvertance et causer des performances instables. Veuillez vérifier le paramètre de Ray Tracing dans le menu « Système » > « Paramètres graphiques » > « Qualité Raytracing » depuis l’écran titre ou le menu du jeu.

Dans la version PC, le message « Activité inappropriée détectée » peut apparaître sans tricherie.

Pour résoudre ce problème, veuillez vérifier l’intégrité des fichiers du jeu avant de redémarrer le jeu.

Dans la version PC, la fréquence d’images instable peut être causée par des applications tierces qui contrôlent le comportement de la souris. Désactiver ces applications tierces peut améliorer les performances.

Version App 1.12.3

Version de Régulation 1.12.4

Dans les versions PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S — les fichiers de régulation peuvent être téléchargés en se connectant au serveur.

Si la Version de Régulation indiquée dans le coin inférieur droit de l’écran titre n’est pas 1.12.4, veuillez sélectionner « LOGIN » et appliquer la dernière régulation avant de profiter du jeu.

Le jeu en ligne nécessite que le joueur applique cette mise à jour.

Vous plongez dans Shadow of the Erdtree ? Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.